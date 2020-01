Grève à la Méridionale : La bataille navale continue

"L'intérêt des marins passe aujourd'hui par une cohésion et une determination commune pour qu'on trouve très rapidement des bonnes réponses à cette crise." c'est par ces mot que le secrétaire générale du STC, jean Brignole, répond aux questions sur le désaccord entre deux sections du syndicat de travailleurs corses.Pour le syndicaliste l'heure n'est pas aux polémiques, le temps est tyran et il faut rapidement trouver un accord pour l’appel d’offres qui doit déterminer les modalités de la liaison corse le 14 février prochain pour les 7 ans à venir."Il faut un partenariat équilibré, un bateau de chaque compagnie - Corsica Linea et La Méridionale - sur les deux ports principaux. Il en va du devenir de la compagnie et des emplois de centaines de personnes" dont les familles étaient rassemblées ce mardi après midi sur le port de Bastia en guise de soutien à l'action de grève qui dure depuis 13 jours sur le port de Marseille." Les politiques ont une responsabilité énormes - ajoute le syndicaliste - nous souhaitons que les élus nous apportent un soutien permanent et qu'il soient des facilitateurs, des médiateurs, s'il le faut, pour que demain tous les salariés de la Meridionale soient rassurés.""Il ne faut plus attendre. Aujourd'hui la balle est dans le camps de deux compagnies".Ce qui le syndicat demande c'est que les bateaux de la Méridionale soient présents sur les deux port et pas seulement à Ajaccio et Propriano.Ses explication en vidéos