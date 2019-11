Grève à La Poste Bastia-Cap : le conflit s'enlise

La grève du centre de courrier Bastia Cap n'est pas prête de prendre fin. Après quelques jours sans dialogue, le directeur régional du courrier Christophe Giroux, s'est rendu à Bastia pour négocier avec le syndicat CGT. Les 40 employés de ce centre étaient posté devant leur lieu de travail ce mercredi matin pour défendre les 10 emplois menacés par le nouveau système d'organisation.





Le conflit fait suite au changement de méthode pour compter les heures hebdomadaire des tournées des facteurs. Géopad, le nouveau logiciel utilisé pour réorganiser le temps de travail, ne prend pas en compte la réalité du terrain comme les montées, les escaliers ou encore le temps pour se garer.

Franck Guidi est facteur dans le secteur du boulevard Graziani. Pour lui, les calculs du logiciel sont erronés : "Avec ma montre GPS, j'ai calculé ma tournée à 5,6 km tandis que le logiciel l'estime à 2,7 km qui calcule les distances parcourus. Cela donne un décalage de temps du coup, je mets 2h18 à faire ma tournée et pas 1h57."





Ce mercredi matin, le syndicat CGT demandait une reconnaissance du travail hebdomadaire à hauteur de 32 heures contre 26 heures constatées par la direction. Les dirigeants de La Poste ont accepté une reconnaissance à 29 heures mais les facteurs ne poursuivront pas les négociations tant qu'ils n'obtiendront pas les 32 heures demandées.

Les facteurs dénoncent une direction "qui ne fait pas de propositions. Ils attendent que nous donnions les solutions et on ne nous écoute pas."



Un problème de sécurité des colis

Alors que la grève persiste, les paquets commencent à s'entasser dans l'entrée du centre. Les usagers peuvent venir chercher les colis, l'accueil et la prise en charge des colis est effectuée par une seule personne envoyée en renfort par la direction. Elle ne peut pas gérer tous les paquets toute seule. Ainsi, on assiste à des scènes rocambolesques où les usagers entrent et essaient de trouver leur nom parmi la centaine de colis amassée au sol. Philippe Aunoble déplore cette situation : "Ici on rentre comme dans un moulin vous pouvez le voir. Une personne peut repartir avec un colis qui n'est pas le sien ou bien en voler... Si c'est nous qui perdons un colis quand on travaille par contre on risque le licenciement."

Les communes concernées par cette grève sont : Bastia (pour la distribution des colis, seul le secteur de Cardo est impacté), Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota.