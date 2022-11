Green Orizonte, le nouveau festival de la destination Calvi-Balagne a été lancé

Le domaine de la Signoria a accueilli, ce mardi 15 novembre, une conférence dédiée au lancement du festival Green Orizonte qui sera organisé en octobre 2023 sur le territoire de bassin de vie de Calvi-Balagne.



Organisée par l’Office du Tourisme de Calvi et la Communauté de Commune de Calvi Balagne, cette journée d’annonce a rassemblé plus d’une 60 aine de participants et acteurs du monde touristique, toujours autour d’un seul et même thème, celui de l’environnement. "Il s’agissait aujourd’hui de lancer cet événement dont la première édition est prévue fin octobre 2023. Il s’agissait de présenter comment il va se construire au fur et à mesure. La volonté du territoire Calvi Balagne est de mettre en avant tout ce qui fait l’ADN de la destination corse, son patrimoine, sa culture, sa nature et sa biodiversité, sa terre et sa mer". explique Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’OTI Calvi Balagne.



Green Orizonte est un festival qui se veut pluridisciplinaire sur différents pôles. Celui de l’innovation, du bien être de la culture et de la mobilité et de le déployer le tout sur l’ensemble du territoire. "Nous verrons comment l’organiser. Peut-être par itinérance chaque année. Durant les mois à venir, nous embarquerons des partenaires et nous consulterons le milieu associatif, les habitants des différentes communes. L’important pour nous est que Green Orizonte émane du territoire. Ce n’est pas un lancement à travers une simple conférence de presse. Nous avons choisi de donner matière à notre public en invitant des conférenciers spécialistes de la question environnementale. Les expériences partagées sont très inspirantes pour nous. Les tables rondes organisées reflètent l’orientation que nous allons prendre. C’est un festival qui traitera bien évidemment des questions du tourisme durable, puisque c’est le cœur de notre activité. Il s’agira également d’évoquer le développement durable dans son ensemble, tout ce qui relève également de la mer et qui va bien au-delà, c’est-à-dire à l’intérieur des terres. Sans oublier le domaine de la culture, car c’est une filière qui relève aussi du développement durable, c’est une autre façon d’être au temps et à la nature". détaille-t-elle.



Lors de ce premier rendez-vous plusieurs intervenants de renommée européenne et méditerranéenne ont discuté autour d'un tourisme plus durable pour régénérer l'île de Beauté. La matinée était ainsi dédiée à trouver des partenaires potentiels parmi les nombreux invités présents.



La seconde main, dans l’air du temps

Un des secteurs visés par Green Orizonte est bien entendu celui de la mode. Inès Bensalah, fondatrice de la marque monégasque écoresponsable Inessa Creations Monaco et conseillère jeune designer du comité directeur de la Chambre monégasque de la Mode sont intervenues pour évoquer le partenariat entre la Chambre monégasque de la Mode et Green Orizonte. "La Chambre de la Mode est placée sous le patronage de la princesse Charlène. La mode de l’upcycling du textile est un sujet actuel". explique Inès Bensalah.

Une action dans l’air du temps pour lutter contre la surconsommation et protéger l’environnement avec le recyclage et la seconde main. "Il faut donner envie et éduquer à travers des actions concrètes dans ce domaine et faire prendre conscience". Spécialiste de l’ucycling, avec la récupération de matériaux et de fins de séries de maisons de couture française, la jeune entrepreneuse, originaire de Bastia, souhaite changer les manières de consommer. "J’ai un service de customisation qui permet de redonner vie aux vêtements à travers l’art. Comment rendre une vêtement super stylé avec des éléments que l’on a chez soi, au lieu de jeter. Il faut développer cette créativité sous-jacente en redonnant vie à des vêtements appartenant même à nos grands-parents. Car préserver l’environne à travers la mode ne veut pas dire avoir des tee-shirts en jersey bio, il faut comprendre ce qu’est le système éthique et durable, recycler et acheter local".



Un nouveau projet qui vient ainsi renforcer le lien intrinsèque entre Monaco et Calvi. "Nous avons évoqué le partenariat avec la Chambre monégasque de la Mode. Un nouveau partenariat pour transmettre une idée qui ait du sens, réunir les valeurs communes et générer des forces pour soutenir cette vison et ce projet de transition énergétique " précise Anne Marie Piazzoli.



Au niveau local, les organisateurs du festival ont dans l’idée de créer un espace de la seconde main. "Un espace de la mode circulaire. Une espèce de vide grenier intercommunal qui lors du festival permettrait d’irriguer les visiteurs de l’événement sur tout le territoire".