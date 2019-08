Grand Café Napoléon : un pan de l’histoire de la ville d’Ajaccio a fermé ses portes

Très connu des Ajacciens, bien sûr des plus anciens, ceux qui ont connu « U seminariu », « U Solferino » ou la caserne Abbatucci, le Grand Café Napoléon était une véritable institution. Pour des raisons économiques, il a fermé ses portes fin juillet, en plein cœur de l’été.

Un établissement, sans doute l’un des plus anciens de la ville encore en activité, créé, même s’il est difficile de l’établir avec précision, au cours du XIXe siècle, vraisemblablement dans les années 1830.

« L’actuel Cours Napoléon, explique Antoine-Marie Graziani, a été créé à la volonté de l’Empereur, en 1802. La colline avait été sciée pour que le Cours s’étale de l’actuel Diamant à Sainte-Lucie. L’objectif étant, à l’époque, d’ouvrir une nouvelle route pour aller à Bastia. Il faut savoir que toute la terre ramassée, servit à l’époque de remblais en contrebas de la rue Fesch qui donnait directement sur la mer. On appela cette artère, « la nouvelle ville ». »



L’ortu Negroni

Dès le début du XIXe siècle, l’artère est vide et les terrains sont, peu à peu, achetés par lot. L’un d’eux, ( un rectangle de l’actuelle rue Stephanopoli à la rue de l’Assomption en remontant jusqu’à la Préfecture) est l’ancien « Ortu Negroni » devenu au milieu du XVIIIe siècle, la propriété Baciocchi. « Elle a définitivement disparu avec toutes ces ventes, reprend l’historien, c’était un morceau qui fermait la ville. Le Grand Café Napoléon a dû faire partie de ces lots puisque dans le sillage des maisons construites, les premiers commerces ont vu le jour. »

Ouvert dans les années 1830, l’établissement suivra l’évolution de la ville jusqu’à nos jours. Le Cours deviendra, peu à peu, un lieu de promenade, particulièrement, ce trottoir. Malgré l’essor de cette partie principale de la ville, l’établissement, qui passera entre les mains de plusieurs propriétaires (les familles Cuttuli et Casalonga entre autres), subsistera encore et encore devant une expansion qui coûtera cher au niveau patrimonial (Seminariu, hôpital militaire, Théâtre Saint Gabriel), entraînant dans son sillage, la perte d’autres établissements emblématiques (Hôtel Solferino, Café d’Ajaccio, tous les anciens bars du Cours Napoléon) jusqu’à la fermeture, plus récente, des trois cinémas et de la Galerie Napoléon. Le Grand Café lui, fut, avec sa scène et son arrière salle, un lieu dansant jusqu’à la Grande Guerre. Plus tard, il s’adapta contre vents et marées pour devenir, plus récemment un lieu « chic » où se rendaient de nombreux élus mais pas que…