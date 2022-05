Grand Bastia : une véritable synergie locale pour prévenir la délinquance

Mardi 10 mai avait lieu à Bastia la deuxième assemblée plénière du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ( CISPD ) du mandat de Louis Pozzo di Borgo .

A ccompagné par les représentants de différente s instances qui le composent, parmi lesquels le préfet de Haute-Corse et le procureur de la République, membres de droit du conseil, ainsi que les services de l'Etat et les associations au contact des jeunes et des quartiers prioritaires, le président de la CAB a salué le travail "collaboratif et partenarial entre les institutions et les acteurs associatifs" avant de céder la parole à Mathilde Setti , directrice de la prévention de la délinquance et de l'action citoyenne de la CAB , qui a a présenté un document synthétique listant les actions mises en place en 2021 par le CISPD dont la mission principale est de détecter et d’anticiper la délinquance en mettant en synergie tous les moyens locaux dont il dispose.



Si les tendances de la délinquance sur le territoire de l' agglo n’ont rien d' alarmant en comparaison aux chiffres nationaux, le Grand Bastia n’est pas épargné par certaines formes d’incivilités et de violence. " Un féminicide a eu lieu en mars dernier", rappelle le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery , qui dresse un bilan positif du dispositif "Le CISPD n’est pas une coquille vide, mais une institution vitale qui a besoin de coordination. Intervenir de façon non coordonnée sur une affaire de violence intrafamiliale, par exemple, peut entraîner une orientation tardive des victimes et les mettre en danger."

Le combat "incessant" contre les violences intrafamiliales n’est pas le seul axe de travail du CISPD qui œuvre pour contrer d’autres formes d’incivisme qui affectent la qualité de vie des résidents de l’ agglo telles que les voitures ventouses des quartiers sud de la ville , la délinquance routière, la qualité de vie dans les quartiers prioritaires ou encore les décharges sauvages qui polluent l'environnement.



Une stratégie d’actions partenariale

Pour lutter contre ces problématiques, la stratégie du Conseil Intercommunal repose sur l'échange, la collaboration et la mutualisation des moyens entre les nombreux partenaires qui le composent. En ce sens la CAB a noué au cours de l’année dernière des partenariats et mis en place plusieurs actions avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation), la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) et la prison de Borgo pour que les détenus et les personnes condamnées par des affaires de petite ou moyenne d élinquance puissent se réinsére r par des travaux d’intérêt général ou participer à des stages de citoyenneté.



Concernant les autres axes de travail du CISPD, de nombreuses actions d'éducation et de prévention de la délinquance ont été menées au cours de 2021 en faveur des habitants de l'agglomération et des nouvelles sont prévues pour cette année : "Si les compétences de chaque partenaire engagé dans les actions du CISPD permettent de proposer des axes de réflexion en rapport avec la réalité du terrain, conclue Emmanuelle de Gentili vice-présidente de la CAB, une dynamique de réseau qui permet d’apporter des réponses cohérentes à l’échelle du territoire reste nécessaire."