Grand Bastia : une collecte pour ramasser vos sapins de Noël jusqu’au 11 janvier 2025

À l’issue des fêtes, la Communauté d’Agglomération de Bastia organise une collecte des sapins de Noël naturels du samedi 4 au mardi 14 janvier 2025.



Les habitants de Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno et Santa Maria di Lota peuvent déposer leurs sapins de Noël, débarrassés de leur pied, pot en plastique, emballage et décoration, à divers points de collecte en libre accès, accessibles toute la journée.

À Bastia, les points de dépôt sont répartis entre la Gare de Lupinu, la Place du Marché, la Porte Sainte Marie, la Place Claude Papi, l'Annonciade près du Leclerc et le Stade de Toga. À Furiani, les sapins peuvent être déposés à l’école du Principellu et à l’école du Rustincu. Les habitants de Ville di Pietrabugno ont accès aux points de collecte de l’école de Guaitella et de l’Arboretum des Oliviers, tandis que ceux de Santa Maria di Lota peuvent se rendre à la mairie de Miomu.



Une fois cette période passée, les sapins non collectés pourront être déposés directement en déchetterie, dont les horaires sont les suivants : la déchetterie de l’A Rinella, ouverte du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche de 8h à 12h, ou bien les Recycleries Mobiles de Miomu (mercredis de 9h à 14h) et de Furiani (1er et 3ème samedis du mois de 9h à 14h).



Ce service, gratuit et accessible à tous, est un geste simple mais efficace pour contribuer à la gestion des déchets verts après les fêtes et limiter l’impact environnemental de la fin de l’hiver. Pour toute information complémentaire, les habitants peuvent contacter le service de collecte de la CAB au 0 800 000 055.