Grand Bastia : Vacances sportives et activités nautiques pour des centaines de jeunes

L’été bat son plein et les jeunes de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) en profitent pleinement grâce à un programme riche en activités sportives nautiques. Depuis le 8 juillet et jusqu’au 30 août, les deux bases nautiques de la CAB sont en effervescence, accueillant près de 350 enfants âgés de 8 à 12 ans pour des vacances actives et rafraîchissantes.

Le programme est ouvert aux jeunes des cinq communes du territoire de la CAB : Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, Santa Maria di Lota et San Martino di Lota. Cependant, selon les disponibilités, les activités peuvent également s’étendre aux enfants de la grande région bastiaise.



À la base nautique des Minelli, située au nord de la ville, les enfants qui savent nager peuvent profiter de kayaks et de paddles pour des randonnées aquatiques passionnantes, tous les jours de 9h à 12h. Ces sessions permettent aux jeunes de découvrir la mer sous un autre angle tout en développant leurs compétences nautiques.



De l'autre côté, à la base nautique de l’Arinella, des stages de voile sont proposés toute la journée, du lundi au vendredi. Les enfants de 8 à 11 ans et les plus grands de 12 ans et plus peuvent participer à des sessions d'initiation de 4 jours, tandis que des stages de perfectionnement sont également disponibles pour les plus expérimentés. Ces stages offrent une immersion complète dans l’univers de la voile, avec des instructeurs qualifiés pour encadrer chaque groupe.



En complément de ces activités, la CAB organise des Journées de Sensibilisation au Sauvetage Aquatique pour les enfants ayant déjà acquis le Pass Nautique. Ces journées permettent aux jeunes de développer des compétences essentielles en matière de sécurité en milieu aquatique.





Des activités accessibles au grand public

Les kayaks et paddles sont disponibles en prêt gratuit pour une heure maximum, selon les disponibilités, tous les jours de 9h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30. De plus, le matériel et les agents de la CAB peuvent être mis à disposition des Centres de Loisirs sur demande, selon les disponibilités.



Pour plus d’informations et pour vous inscrire, vous pouvez contacter la CAB au 04 95 34 34 26 ou au 07 79 49 55 06.