Grand Bastia : Statu quo dans le mouvement de grève à Acqua Publica

« En 30 ans de syndicalisme, c’est la première fois que je vois ça : un directeur qui refuse le dialogue » déplore Patrick Graziani de la CGT Acqua Publica.

Lundi 28 novembre, en soutien à leur délégué syndical, les salariés CGT de l’entreprise s’étaient mis en grève et rassemblés devant la régie à Bastia. Dans ce dossier la CGT dénonce un véritable harcèlement sur la personne, des pressions avec in fine un désir de licenciement. Toujours selon la CGT plusieurs représentants du personnel seraient touchés par ces agissements de la direction. Pour Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT de Haute-Corse « il y a là de la discrimination syndicale visant à bâillonner la voix des salariés ».



Un 1er courrier du syndicat avait été envoyé à la direction mais sans résultat. « La direction refuse de nous recevoir » continue Patrick Graziani, « On a donc envoyé un nouveau courrier pour demander un réel dialogue avec des éléments concrets ». Si le conflit a été suspendu à l’issue d’une assemblée générale ce mardi matin, la CGT brandit la menace d’un nouveau mouvement plus dur si la direction ne lui répond pas dans les 24h.