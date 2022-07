Grand Bastia : 16 entreprises financées par le dispositif Territoires d’industrie

Serge Linale, vice-Président au Développement économique, emploi, économie sociale et solidaire à la CAB et Jean-Marc Cermolacce, acteur économique du territoire, ancien Président du Tribunal de Commerce de Bastia, qui président le dispositif sur le territoire, ont dressé ce lundi 11 juillet le bilan de cette année écoulée, l'occasion de revenir sur la place du tissu industriel sur la région, les démarches et les méthodes de travail, les projets phares et l’engagement de la CAB à travers ce dispositif et enfin, un bilan sur l’accompagnement des entreprises : investissement, impact, perspectives.



Rappel du projet

Le programme Territoires d’industrie a été lancé au niveau national en 2018, et installé sur le territoire de la CAB, retenu pour y participer, en novembre 2020. « La CAB a vite souhaité faire tomber la frontière entre la CAB et la Communauté de Communes de Marana-Golu, qui abrite de nombreuses entreprises, pour étendre le dispositif et ainsi favoriser le développement économique de la région » indique Serge Linale.



Le programme, dont le chef de projet était Matteu Quiriconi, consistait en une démarche stratégique de reconquête industrielle par les territoires et visait à apporter des réponses aux enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des salariés, disponibilité du foncier pour s’implanter ou s’agrandir… et ce à partir de quatre axes d’intervention : favoriser l’attractivité des territoires et des métiers de l’industrie, faciliter la formation, le recrutement et la mobilité des salariés afin de répondre aux besoins en main d’œuvre des entreprises, accompagner les entreprises et les territoires dans les transitions numérique et écologique et accélérer les procédures administratives.



« La Corse est peu industrialisée, 5% des 6 000 entreprises, trois fois moins d’emploi dans ce secteur qu’au niveau national » souligne encore Serge Linale. « L’agro-alimentaire constitue la première activité industrielle de l’île, presque la moitié du chiffre d’affaires du secteur ».

Le Territoire d’Industries Communauté d’Agglomération de Bastia / Communauté de Communes Marana-Golo comprend ainsi 140 entreprises industrielles : 58 sur le territoire de la CAB et 82 sur celui de la Communauté de Communes Marana-Golo.



Le binôme élu/industriel, Serge Linale/Jean-Marc Cermolacce et le chef de projet Matteu Quiriconi avaient pour rôle d'assurer le pilotage stratégique de la démarche « territoire d’industrie », et de conduire et coordonner la mise en œuvre opérationnelle du programme d’actions. La gouvernance du Dispositif était organisée autour d’un Comité de Projet local dans lequel étaient présents la Collectivité de Corse, le Préfet de Haute-Corse, la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Communauté de Communes Marana-Golu, l’ADEC, la CCI de Corse, BPI France, Pôle-emploi, Business France, l’ADEME, la Banque des Territoires et le représentant des industriels.



Un bilan satisfaisait

Sur cette année le bilan d’étape concernant les entreprises fait état de 37 entreprises rencontrées sur les 148 identifiées, 25 projets accompagnés (informations sur les dispositifs, conseil sur le montage du dossier, organisation de réunion et mise en relation avec les partenaires), 16 entreprises financées pour monter leur projet (plus de 3 millions d’aides attribués) : 7 dans l’agro-alimentaires (58% des aides attribuées), 5 en filière bois (12%), 3 en hydrogène vert (8%) et 1 en robotique (22%). Et donc 3 lauréats du dispositif, éligibles aussi à d’autres aides plus fortes : Raugi & Compagnie », « Gandolfi Viandes » et « Ghisoni Mariotti ».



« Le but est de poursuivre la démarche en aidant les autres non-lauréats à trouver des aides » conclut Serge Linale.