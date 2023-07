Granace : Un "La Poste relais" économie sociale et solidaire au sein de l’association A Granaccinca

Ce nouveau La Poste relais" économie sociale et solidaire ESS, le premier de Corse, a été inauguré ce Jeudi 13 juillet, en présence de Gaël Rousseau, sous-préfet de Sartene, Jean- Yves Leandri Maire de Granace et Jean-Philippe Poma, directeur régional exécutif de La Poste de Corse, Jean-Jacques Panunzi le sénateur de Corse-du-Sud et Madame Galloni d'Istria en représentation de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif



Ce nouveau point de présence postale ouvert depuis ce 10 juillet permet aux clients locaux, particuliers comme professionnels d’effectuer leurs opérations courantes.

En optant pour ce type de partenariat, en urbain ou en rural, La Poste adapte sa présence pour renforcer l’accessibilité à son offre de services. Très investie dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, La Poste fait le choix de développer ces partenariats avec les acteurs de l’ESS.





L’association A Granaccinca œuvre pour offrir à la population des services de proximité, au cœur du village de Granace, participant ainsi au lien social et à la dynamique de la microrégion. Ce partenariat innovant s’inscrit dans la volonté du groupe La Poste d’accompagner les territoires dans la concrétisation d’initiatives visant à installer des lieux de vie par la mutualisation de services de proximité au cœur des territoires.





Ce projet validé en 2022 par la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Corse-du-Sud et porté ensuite par La Poste est une illustration des nouvelles formes de partenariat qui ont pour but, en confiant la gestion des prestations postales les plus courantes, de mettre le réseau postal au service du développement local de projets ESS.





Le groupe La Poste s’investit aux côtés des acteurs de l’économie sociale et solidaire au sein du programme Alliance Dynamique. L’Alliance Dynamique est née en 2014 d’une volonté partagée par La Poste et une cinquantaine de fédérations et structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de coopérer et d’agir ensemble pour lutter contre les fractures territoriales, sociales et environnementales. Elle réunit les partenaires de l’ESS

engagés avec La Poste pour un impact positif dans les territoires. Neuf ans de cheminement ont permis de développer l’Alliance Dynamique grâce à la co-construction de nombreux partenariats porteurs de valeurs pour les territoires et les citoyens qui y vivent (500 partenariats au niveau national).