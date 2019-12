Goûter de Noël à l'unité de longs séjours du centre hospitalier Calvi-Balagne

Service à part entière du centre hospitalier Calvi-Balagne, l'unité de soins longue durée accueille, comme son nom l'indique, des patients atteints de multiples pathologies nécessitant une attention toute particulière.

Pour cela, ils sont entourés d'une équipe médicale performante, avec notamment à sa tête le docteur François Agostini et un personnel soignant dont on ne peut que louer le professionnalisme accompagné d'une attention toute particulière pour ces gens qui souffrent et qui ont besoin de cette chaleur humaine pour faire face à la maladie.





Ce bonheur, cet accompagnement et cette tendresse dont ils ont tant besoin, outre le personnel du centre hospitalier, il y avait aussi ceux qui, au quotidien, sont présents et aux petits soins comme, notamment Hélène Astolfi, vice présidente du CCAS de Calvi, adjointe au maire en charge des affaires sociales et des personnes âgées qui, avec son équipe accomplit un travail remarquable, sans oublier Jeannine Maraninchi, représentant les usagers au sein du conseil de surveillance du CH, Mireille Maraninchi, présidente de l'ADMR Calvi et bien d'autres qui dans l'ombre s'activent sans compter.





Aujourd'hui donc, c'était jour de fête pour tous ces patients accueillis dans la grande salle de loisirs de l'unité de soins par Hélène Astolfi et Pancrace Guglielmacci, représentants le Maire Ange Santini, pris par ses obligations.

Rejoints par la direction de l'établissement, tous étaient présent pour ce goûter.

Patrick et José mettaient l'ambiance en reprenant des classiques du répertoire de la chanson corse, alors que chacun recevait un petit cadeau, avant de déguster pâtisseries et friandises, entourés de leurs proches, du personnel et des élus.

Un grand moment de convivialité, de partage et de respect qui en cette période de fête fait chaud au cœur