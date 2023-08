Global Earth Keeper repart au combat contre l’implantation d’une antenne 4G sur le plateau du Cuscionu

Il y a deux ans, Global Earth Keeper déplorait en effet que l’installation de cette antenne avec les panneaux solaires et groupe électrogène attenants aurait pour effet de dénaturer ce qui reste aujourd’hui l’un des plus beaux sites vierges de Corse. « Les manifestations organisées alors avaient eu la faculté de faire reculer les choses », affirme Dominique Milanini en soutenant que la « majorité de la population » est toujours opposée au projet.



« Il n’y a pas d’intérêt pour la population », souligne-t-il en argumentant : « On met toujours en avant le problème de la sécurité, mais cela ne vaut que pour quelques semaines dans l’année et pour les touristes. De plus cette antenne va vite devenir obsolète, car d’ici quelque temps tous les nouveaux téléphones auront une bascule automatique sur un réseau satellitaire. Pourquoi construire quelque chose qui va dégrader l’environnement, qui va être un massacre sur le plateau, pour que dans 5 ans cette antenne ne corresponde plus aux besoins ? Ce sera une verrue inutile au milieu du plateau ».



En outre, le membre du comité d’administration de Global Earth Keeper note que seulement « une partie du plateau est une zone blanche ». « Et puis, je pense qu’en matière de zones blanches, avant de s’attaquer au plateau du Cuscionu où l’activité est de 70 jours dans l’année pour 3 000 personnes, on ferait mieux de se pencher sur des lieux qui sont empruntés chaque jour par de nombreux Corses si on veut mettre en avant des arguments de sécurité. La route le col d’Ilarata et Zonza qui est quand même une départementale est une zone blanche, des villages sont complètement en zone blanche ! Personne ne s’opposerait à ce que toutes les zones de vie à l’année soient couvertes. Par contre, on ne peut pas laisser dégrader la nature et la biodiversité pour aller mettre une antenne dans le désert pour une hypothétique mise en sécurité au mois d’août », martèle-t-il en concluant : « L’implantation d’une antenne 4G sur le plateau du Cuscionu est simplement une question d’argent ».