Global Earth Keeper organise une opération nettoyage de dépollution à San Martino di Lota

Le communiqué



L'association Global Earth Keeper vous convie à sa dépollution de rivière le samedi 20 juillet de 9h à 12h au départ de San Martino di Lota jusqu'à Grigione.

Ces dépollutions mensuelles concernent aussi bien les plages que les rivières ou les espaces naturels.



Cette zone est polluée par de nombreux déchets (feraille, tuyaux, plastiques...) emportés lors des crues.

Nous travaillerons en partenariat avec un particulier de la commune Mr Bianchi nous ayant sollicité pour cette pollution et son réseau de bénévoles ainsi que la mairie de Pietranera.

Une partie des bénévoles fera la descente de rivière en sac à dos pour récupérer les déchets et l'autre partie située à des points intermédiaires présélectionnés dépolluera les zones alentours, récupérera et triera les déchets de nos sas à dos.

Deux camions et un quad (pour les zones difficiles d'accès) fournis par ce particulier sont prévus pour transporter les déchets à la déchetterie. Le Syvadec et son président ont la gentillesse de récupérer les déchets triés de nos camions gratuitement. Un petit spuntinu et des boissons fraiches offerts par ce particulier nous attendront à notre retour à Grigione.