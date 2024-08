Gims et Dadju, les deux frères réunis pour le tube de l'été "Terminal 2F"... avec une touche corse

Les frères Gims et Dadju reviennent avec un nouveau single, « Terminal 2F », qui s’annonce comme le hit de l’été. Ce morceau, produit par Bugatti Beatz, célèbre à la fois le romantisme et le luxe, tout en mettant en avant la beauté de la Corse.



Dans « Terminal 2F », Gims et Dadju nous entraînent dans un voyage musical où la Corse est à l’honneur. Le texte du morceau, rythmé par des promesses de romantisme et de splendeur, fait écho à la beauté des paysages corses. « Est-ce que t'es déjà venue à Porto-Vecchio ? Est-ce que t'as déjà posée sur le rivage ? Est-ce que t'as vue la plage à Bonifacio ? J'te vois déjà dans la plus belle des villas et tu sais bien que tu me trouveras sé-po », chante Gims, évoquant les charmes de l'île de beauté tout en promettant monts et merveilles à sa dulcinée.



Ce n’est pas la première fois que les frères Djuna collaborent. Leur fratrie musicale a déjà donné naissance à des morceaux mémorables comme « Ma fierté », « Par amour », « Tu ne le vois pas », et « Bella Ciao », en duo avec Vitaa et Slimane. Leur réunion de famille s'est également illustrée l'an dernier avec le concert événement « Gims & Dadju : le concert à Marrakech », diffusé sur W9 et capté devant plus de 100 000 personnes sur la place Jemaa el-Fna.