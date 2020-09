Gilles Simeoni : « Tout a été organisé pour que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions sanitaires possibles »

- Pourquoi avez-vous décidé de faire cette rentrée en même temps que les élèves ?

- C’est une rentrée scolaire très particulière à cause du COVID19 et de ses conséquences, aussi était-il important de souhaiter une bonne rentrée, en tous cas une rentrée optimale di Capi Corsi a Bunifaziu, da e pieve a e cità. On ne pouvait pas faire le tour des 47 collèges et lycées de l’île, nous avons choisi d’aller ce matin dans le Fium’Orbu et cet après-midi à Biguglia pour témoigner notre gratitude à l’ensemble de la communauté éducative, les enseignants et les personnels administratifs dont les ATTEE de la Collectivité de Corse. Pendant tout l’été, la Collectivité de Corse s’est mobilisé et concertée avec les chefs d’établissement, leurs personnels et le Rectorat pour organiser au mieux cette rentrée et faire que cette situation inédite, exceptionnelle et, par certains côtés, un peu inquiétante, que nous connaissons, n’ait pas de conséquences négatives pour les élèves et leurs familles. Grosso modo, la rentrée s’est bien passée. Tant mieux !



- Après le confinement et la fermeture des écoles au printemps, vous avez tenu à faire passer un message. Lequel ?

- Tout simplement réaffirmer que l’éducation, l’enseignement et la formation sont des piliers de notre projet et de notre vision de la société. Nous tenons à consacrer le droit à l’éducation, y compris dans des circonstances difficiles comme celles que nous connaissons, et à organiser un accès effectif à ce droit dans les meilleures conditions possibles pour tous. Ceci doit évidemment se combiner avec le respect de la santé et notre volonté de faire primer les exigences de santé publique sur toutes autres considérations. C’est ce que nous avons essayé de faire lors de la première phase de l’épidémie et c’est ce que nous continuerons à faire. Par exemple, lors de cette rentrée, nous avons pris acte, d’une part, de l’aggravation de l’épidémie, et d’autre part, de la décision de l’Etat de ne pas organiser un accès gratuit aux masques. Nous avons, donc, décidé de suppléer à cette carence de l’Etat et de généraliser la mise à disposition gratuite des masques pour garantir à tous les enfants, y compris ceux dans les familles n’ont pas forcément les moyens d’assumer cette dépense, une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires possibles.