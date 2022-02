Gilles Simeoni : « Rien ne nous fera renoncer ni à ce que nous sommes, ni à ce que nous devons faire ! »

La décoration de la colère

Puis le président Simeoni a commenté les derniers avatars qui ont surgi en l’espace de quelques jours. L’affaire Arritti ? « Scandaleuse ! Le propre de cette impudence et de ce scandale, c’est quand on va trop loin, ensuite on recule, sans doute, dans quelques jours, nous dira-t-on qu’on a mal compris ! ». La décoration à Pierre Bertoloini ? « J’ai le plus grand respect pour son parcours militant et militaire, pour son grand âge et cela me gène de parler de quelqu’un qui a 98 ans. Je n’ai aucune haine, ni aucune rancoeur contre lui et ses compagnons de méfaits. Nous avons choisi la paix, cela veut dire que l’on tire un trait sur toute la violence. Mais la paix, ce n’est pas le renoncement, ce n’est pas l’abjuration ! ». Le ton, grave jusque là, vire à la colère : « Cette décoration est une injure à ceux qui ont connu cette époque, à ce que nous sommes, et à ceux qui croient en la démocratie parce que personne ne peut ignorer que le capitaine Bertolini a été le chef opérationnel d’un mouvement clandestin barbouzard, voulu par la préfecture de Corse et chargé d’exécuter une centaine d’attentats. Francia a été à la Corse et à la France ce que Le GAL (Groupe antiterroriste de libération) a été aux Pays basque et à l’Espagne. Imaginez un instant que l’Espagne ait décoré le plus haut responsable du GAL ! Quand ont été mises à jour les relations entre Le GAL et l’Etat espagnol, cela a occasionné la chute du gouvernement. Ici, nos interlocuteurs ministériels feignent d’oublier ce qu’il y a eu. Francia a fait sauter les domiciles de mon père et de mes oncles, fait sauter leurs cabinets d’assurance et médicaux, et tenté d’assassiner, par trois fois, mon père et mes oncles. Et c’est cet homme que l’on décore en disant qu’il s’est engagé contre le terrorisme ! ». Et d’interroger : « C’est le président de la République qui a signé la décoration, les gens qui ont fait un rapport au ministère des armées, la chancellerie, la préfecture ne savaient pas ! Personne ne savait ou tout le monde savait qui était le récipiendaire ? ».



Une infamie

Pour le président Simeoni, il n’y a pas de hasard, tout doit être mis en perspective jusqu’à l’affaire de la commission pour la levée du statut de DPS du commando Erignac : « Toutes les heures que nous avons passées à expliquer que nous ne voulons que la justice. Ce que l’on fait à ces trois hommes, je vous le dis, c’est une infamie ! Qu’on arrête de nous prendre pour des imbéciles et de prendre les députés français pour des imbéciles ! Les mêmes personnes, qui depuis 2017 se sont prononcées à plusieurs reprises pour la levée du statut de DPS, notamment la directrice de la centrale de Poissy, qui s’est prononcée, il y a quelques semaines, pour la libération conditionnelle, et quelques jours après, elle vote pour le maintien du statut DPS en expliquant : « J’applique les ordres ». Que devons-nous faire au moment où on signifie de façon méprisante et injurieuse que le droit ne vaut rien, que la justice n’existe pas et que le suffrage universel est une serpillère sur laquelle on peut s’essuyer ses pieds ? ». De même, il affirme que la mise en cause du règlement intérieur par le préfet Lelarge « n’est pas à anecdotique. C’est grave ! Mais ce n’est pas l’expression de la rancoeur d’un préfet, c’est l’expression patiente, méticuleuse, articulée, qui vise à nier ce que nous sommes : un peuple, avec son histoire, sa culture, sa langue, sa complexité ». Et de lâcher : « 40 ans de lutte, d’engagement inlassable pour faire vivre la langue, pour ajouter à la richesse de notre identité, et nous en sommes encore au même point ! Ce qui gène le préfet, c’est qu’on puisse avoir dans un texte la référence au peuple corse. Le préfet nous interdit d’être et de penser que nous sommes Corses et que nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple corse. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas parler ! C’est quand même incroyable qu’on nous interdise cela ! Qui peut accepter cela ! Il va falloir qu’on demande la permission de parler corse chez soi ! C’est un préfet qui va nous dire ça ! C’est ça le sens de notre histoire ! ». Et de conclure par un avertissement et la réaffirmation de la détermination nationaliste : « Rien ne nous fera renoncer à ce que nous sommes ! Paris doit savoir qu’il y a, ici en Corse, un peuple, qu’il a des droits et qu’il se battra démocratiquement jusqu’à ce que ses droits soient légitiment reconnus ». Le discours est, comme celui de la présidente Maupertuis, ovationné par tous les groupes nationalistes.



N.M.