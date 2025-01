Ghjuvanna Benedetti personnalité corse de l'année pour les lecteurs de CNI

Vous avez été près de 3 000 à vous exprimer en l’espace d’une semaine et après vérifications, 8 650 points correspondants à vos suffrages ont été retenus au terme de cette consultation sans prétention qui a distingué successivement depuis 2020 Océane Baldocchi, Davia Benedetti, Elena Piacentini et le Cardinal François Bustillo. Pour cette année 2024, votre choix, qui au départ, a longtemps oscillé entre l’homme qui a fait venir le pape François en Corse et la jeune et prometteuse interprète dont le rôle de Lesia dans Le Royaume, le film de Julien Colonna, a été salué unanimement par la critique, a finalement basculé du côté de la jeune comédienne.



Le choix très net en faveur de la jeune Ghjuvanna Benedetti s’est opéré durant les toutes dernières journées de consultation avec une très forte accélération des votes. Avec au total 5 195 points, Ghjuvanna Benedetti devance le cardinal François Bustillo (1 755) et Paul-André Colombani (555) qui complètent, pour les lecteurs de CNI qui se sont exprimés, le podium des personnalités corses de l'année 2024.