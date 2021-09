Ghjurnate di Corti : Corsica Libera remet la pression sur la lutte de terrain et pour la création d’un CHU

Une formation d’alternance

L’autre enjeu d’un CHU est la formation universitaire et les études de médecine qui ont la particularité, explique le Dr Laurence Gabrielli, d’être une formation d’alternance. « Comment pourrait-on avoir l’ambition de former ici, à l’université, des 2ème et 3ème années de médecine à horizon 2023, comme le souhaite le président Federici, sans CHU ? On va avoir besoin d’enseignants, les universités partenaires vont en fournir, mais aussi de professeurs encadrants et surtout de terrains de stages. Soit, on conventionne avec Marseille ou Paris, soit on trouve des terrains de stages ici, mais il y a l’absolue nécessité d’avoir des gens formés pour expliquer et encadrer, et qui ont le temps et l’envie de le faire. Et ça, cà s’appelle un CHU ! S’il n’y a pas une structure hospitalière capable d’accueillir des étudiants, il n’y aura pas en Corse d’études de médecine ! ».



Un rôle moteur

Pour le Pr Laurent Papazian, l’université joue un rôle moteur dans la constitution d’un CHU. « Un CHU est un hôpital ou un ensemble d’hôpitaux qui a une convention avec l’Université dans laquelle il existe une école de médecine. Les deux doivent avancer de façon parallèle. L’université doit structurer sa formation et ses unités de recherche. C’est fondamental dans la création d’un CHU ! Il y a, ensuite, l’aspect soins avec la nécessité d’avoir des soins organisés et de haut niveau ». Il évoque, lui aussi, l’aspect financier, principal obstacle à une telle création. « Tout cela coûte beaucoup d’argent, donc il faut un modèle économique qui tienne la route et que l’État soit convaincu du bien-fondé de la démarche. C’est extrêmement important ! Le fait que la Corse soit la seule région de France où il n’y a pas de structure de ce type est déjà en soi une injustice, mais il faut que l’État soit prêt à investir et à investir de façon importante. Les soins coûtent très cher et le déficit est beaucoup plus important dans les grands centres hospitaliers, comme les CHU, que dans les petits. Tout cela doit être pensé et prévu dans une réflexion globale ». Tout en précisant : « Un CHU rapporte aussi beaucoup parce qu’il crée et structure la recherche et l’innovation pour le territoire. De ce point de vue-là, c’est un investissement sur le moyen et le long terme ».



Une attractivité médicale

Le professeur Laurent Papazian met, pour sa part, l’accent sur un troisième enjeu : l’attractivité. Un CHU « est un moyen d’attirer les médecins, qui font leur internat ailleurs et qui pourraient revenir développer un projet professionnel précis. C’était très compliqué dans une spécialité comme la mienne de revenir ici, surtout quand on voulait faire évoluer les choses ». La priorité est d’identifier par un travail collectif « les filières par lesquelles commencer, celles qui manquent cruellement de médecins, celles où il y a une dépendance avec des patients qui sont obligés de partir régulièrement sur le continent pour se faire soigner, en même temps rassurer nos confrères qui travaillent dans des spécialités où le besoin est moins important. Il faut considérer la masse critique : les modalités d’exercice ont évolué, le temps où une spécialité reposait sur une seule personne est fini ! Le CHU permet d’avoir cette masse critique, d’attirer des jeunes qui peuvent être titularisés sur des postes hospitaliers et deviennent praticiens ». Pour lui, il faut débuter par une spécialité et avancer pas à pas : « Ce n’est pas possible autrement. On ne peut pas tout avoir d’un seul coup ! Ce n’est pas quelque chose d’irréalisable, mais de progressif. Le CHU est un des outils pour compenser le manque de médecins, ce n’est pas le seul, mais il faut commencer ».