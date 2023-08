Ghjurnate Internaziunale di Corti : Corsica Libera réaffirme sa volonté d’indépendance

Un déni démocratique

Lors du débat sur la libération nationale et la libération sociale, Ghjuvan Filippu Antolini a fait la démonstration que l’indépendance de la Corse est possible. Et à ceux qui s’interrogent encore sur les moyens qu’auront les Corses à vivre libres sur le terre, il a exposé quelques chiffres intéressants et notamment ceux de la TVA versée par la Corse et représentants "huit fois le budget de la Collectivité de Corse. Ce sont les seuls chiffres dont nous disposons puisque les autres sont volontairement cachés par l’administration fiscale". Et Josepha Giacometti de marteler que nous vivons en Corse un "déni démocratique depuis 2015 puisque les décisions de la CDC ne sont pas prises en compte par l’Etat. Un Etat qui est maître du temps et maître des débats en imposant des lignes rouges au débat sur l’autonomie".



Après deux jours de débats, il revenait à Petr’Anto Tomasi de clôturer ces Ghjurnate Internaziunale avec le traditionnel meeting politique. Et le porte parole de Corsica Libera, après avoir remercier les différents participants aux débats, fustigeait l’Etat et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin d’avoir évoqué un statut d’autonomie pour la Corse, uniquement dans le but de "calmer la jeunesse corse qui manifestait sa colère dans la rue après l’assassinat d’Yvan Colonna". Et Petr’Anto Tomasi de poursuivre : "Aussi, hier à cette tribune, notre ami Tematai Le Gayic, député de Polynésie Française, concluait son propos en disant en substance : « l’autonomie peut être une étape vers la souveraineté : à la double condition que vous en déterminiez vous-même le contenu et que vous n’y restiez pas enfermés longtemps ! ». Malheureusement, force est de constater que la sagesse polynésienne n’a pas inspiré les responsables de l’actuelle majorité territoriale en Corse".