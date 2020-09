Ghisonaccia : un homme recherché après s'être évadé de garde à vue

La gendarmerie de Ghisonaccia a mis en place un important dispositif pour essayer de retrouver Cyril Russo qui leur a échappé ce mercredi 2 septembre. L'homme qui était placé en garde à vue pour "tentative d’enlèvement et violences volontaires sans ITT", s'était alors échappé par la fenêtre de la gendarmerie lors d'un moment d'inattention.



Ce jeudi 3 septembre en fin de journée, malgré un dispositif important mis en place, celui-ci n'a toujours pas été retrouvé.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bastia.

Les investigations sont à présent coordonnées par un juge d’instruction.

Un appel a témoin a été lancé par celui-ci et le portrait de l'homme a été diffusé.

"Les forces de l'ordre sont à la recherche de cet individu mesurant 1m80 et aux yeux marrons, potentiellement dangereux. Si vous le voyez n'intervenez pas mais appelez immédiatement le 17"