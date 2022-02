Ghislain Gomart est le nouveau directeur général des services de la Collectivité de Corse

Dans son communiqué le Conseil exécutif explique que "le choix de M. Gomart a été arrêté en prenant en considération les qualités essentielles que doit avoir le Directeur Général des Services appelé à diriger l’administration de la Collectivité de Corse."

Avec une forte expérience de la Fonction publique territoriale et d’Etat, la "capacité à impulser la montée en puissance de notre institution en impliquant l’ensemble des agents et à comprendre et mesurer les attentes de la société corse, et volonté de s’intégrer pleinement au sein de celle-ci, M. Ghislain Gomart présente l’ensemble de ces qualités et compétences" estime le Conseil exécutif qui retrace son parcours professionnel "Tout d’abord : Saint-Cyrien, énarque, il a exercé de hautes responsabilités aussi bien au sein de la fonction publique d’Etat que de collectivités locales ou établissements publics locaux, et a dirigé et animé des projets stratégiques (Grenelle de l’environnement ; Grenelle de la mer), tout en ayant assuré des fonctions importantes de direction dans le secteur privé. Eu égard également à ses qualités humaines : ses parcours militaire, administratif, et professionnel dans le monde de l’entreprise sont éloquents. Ils l’ont de plus conduit à nouer des relations fortes avec de nombreux Corses, ce qui a conforté sa volonté de s’engager pour notre île et son peuple."