Gestion des ordures ménagères : le collectif Mossa Pasquale Paoli appelle à manifester le 26 septembre

Le conseil de la communauté des communes Pasquale Paoli, la plus grande de Corse avec ses 42 communes, va se réunir mardi soir avec à l’ordre du jour le vote pour le passage de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Mais le collectif Pasquale Paoli estime que ce vote est prématuré et indique « qu’aucun plan de réduction des coûts de gestion n’a été étudié, et ce malgré notre demande du 19 juillet dernier ».

Et le collectif demande que la commission fiscale, mise en place fin août, soit enfin mise en oeuvre pour « analyser la situation dénoncée par la Chambre régionale des comptes et plus particulièrement les 1 500 redevances qui ne sont pas facturées ».





Pour le porte-parole du collectif, Alexis Cortinchi ces recettes manquantes seraient de nature à « mettre à l’équilibre la ligne budgétaire des ordures ménagères ». En outre, le collectif demande au président, François Sargentini, d’étudier « et de mettre en place un plan triennal de réduction des coûts pour le traitement des ordures ménagères ».





Selon le collectif, le passage à la TEOM ne serait qu’un artifice masquant le déficit « chronique du budget OM. Combler ce déficit en transférant des fonds depuis le budget général, sans remédier aux causes, ne permettent donc pas à la ComCom d’investir sur des projets structurants pour le centre Corse qui en a bien besoin ».

Face à ce constat et cette nouvelle demande, le collectif appelle la population à manifester le mardi 26 septembre à 16h45, devant les locaux du conseil communautaire à Francardu.





Par ailleurs, le collectif Mossa Pasquale Paoli a envoyé un courrier aux maires de la communauté des communes. Dans ce courrier il demande également aux élus de la ComCom de surseoir à ce vote et « de travailler ces deux sujets pour nous proposer des scenarii vertueux sur la gestion des ordures ménagères ».