Gestion des déchets : La polémique se déchaine sur le financement du centre de Monte et le coût pour les Corses

Une décision troublante

La riposte du vice-président de l’Assemblée, Hyacinthe Vanni, fuse : « C’est vrai qu’on croit rêver ! On ne décide pas, on ne propose rien, mais les gens paient et ils paient très cher ! Et quoi qu’en fasse, même en investissant 258 millions €, ils vont payer encore plus ! ». Et de marteler clairement : « Personne ne nous emmènera là où on ne veut pas aller ! Ces 258 millions €, à qui vont-ils profiter ? Aux Corses ou à certains ? On peut tous avoir une petite idée ! Je suis très étonné que le préfet valide un financement sans que derrière, il y ait un retour sur investissement pour les contribuables. Nous voulons être certains que les contribuables y retrouveront leur compte. Eh bien, non ! On finance comme ça ! ». Et d’interpeler l’hémicycle : « C’est troublant, mais ça ne trouble que moi dans cette assemblée ! Nous, nous posons des questions ». Il lance à la droite : « ça ne vous trouble pas ! Vous ne trouvez pas ça bizarre un projet qui ne va rien rapporter en termes financiers ! Je suis très surpris ». Et d’affirmer : « Si on était autonome, le projet, on ne l’aurait pas financé, c’est sûr ! Aujourd’hui, on passe par-dessus l’Assemblée de Corse, ce n’est pas acceptable pour nous élus ! Ayons des garanties et après, on discutera ! ».



Pas d’amalgame !

Le leader du PNC-Avanzemu, Jean-Christophe Angelini, s’émeut de l’allusion et « du soupçon » qu’elle véhicule : « Je ne peux pas laisser susurrer qu’à Monte, il y aurait d’autres intérêts que l’intérêt général qui seraient en cause. Si à Avanzemu, on est pour la maitrise publique des déchets et des outils stratégiques qui s’y rattachent, c’est précisément parce qu’on ne veut pas que des intérêts occultes, mafieux, s’en rapprochent. On sait bien que ces questions-là sont un gisement de profits pour un certain nombre d’intérêts et de groupes. C’est clair et ça a d’ailleurs déjà été le cas en Corse. Mais amalgamer ce qui se passe à Monte à ce sujet-là, ce n’est pas faire œuvre de vérité. Je connais les élus et les acteurs, et je sais que ce que nous avons en commun et en partage, c’est la probité ! ». Il défend, lui aussi, le projet d’un second centre : « Monte va se faire ! S’il y a une alternative sur le court ou moyen terme, mettons-là en œuvre ! Le schéma de collecte, qui est à la base de votre équation, ne peut pas fonctionner tant que les intercos sont bâties comme elles le sont. Ça ne marche pas ! Il faut reprendre la gestion de la carte administrative pour avoir des périmètres plus pertinents ». Sur le financement, il lâche : « J’ai compris de votre point de vue qui n’allait plus payer, je n’ai pas compris qui allait payer, combien et quand ? En tant que président d’interco, je ne paierai plus et je ne serais plus contraint à choisir entre la construction d’un city-stade ou d’un centre aquatique et la contribution au Syvadec qui ne cesse d’augmenter à iso-périmètre et à tonnage constant ».



Une responsabilité collective

Face à ce qu’il traite de « chamailleries » sur « un sujet qui excite tout le monde » et compte tenu de « la difficulté de l’exercice », le président de l’OEC en appelle au pragmatisme, à la raison et à la lucidité. « En Corse, la situation n’est pas structurellement acceptable parce que les Comcoms n’équilibrent pas leurs comptes. La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) n’équilibre pas le traitement et la collecte. Il faut être clair. Même si les gens font de plus en plus d’efforts et trient, ils paieront plus. C’est là que le bât blesse. Ça ne marchera pas ! La redevance incitative a une vertu si on peut l’appliquer, si elle n’est pas incitative, on est au bout de l’exercice. Il faut inverser cette tendance. Si on n’arrive pas à dire aux administrés, si vous triez, vous paierez moins, ça ne sert à rien ! ». Pour lui, la clef est entre les mains des intercos : « Il faut réduire les coûts de collecte, c’est primordial. Il faut unir nos forces si on veut réussir. Il y a une responsabilité nationale que l’on doit tous assumer. Le travail doit se faire en commun, sans quoi nous ne nous en sortirons pas ». Guy Armanet conclut sur une note positive concernant les conventions d’objectifs et de moyens et des signatures programmées en septembre avec la CAB et la CAPA : « La Casinca, la Costa Verde, le Cap Corse, l’Ouest corse et bon nombre de régions sont d’ores et déjà prêtes à signer. Toutes les conditions sont réunies pour aller de l’avant ensemble ».



