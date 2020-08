Gestion de la commune et espace culturel Charles-Rocchi de Biguglia : les observations de la chambre régionale des comptes

au regard des estimations faites lors des études préalables et de moindres recettes (247 000 €) à raison d’un taux de remplissage perfectible, notamment pour les occupations de salles pour les différentes activités (34%) ou des spectacles oscillant entre 50 et 55 %, mais aussi de tarifs préférentiels et gratuités accordées aux agents et élus.



Une situation financière tendue entre 2014 et 2017 qui renoue avec l’équilibre à fin 2018 et présente une situation de trésorerie excédentaire à raison d’une sur mobilisation d’emprunt

Alors qu’entre 2012 et 2013 la commune a présenté une situation financière sereine, les finances de la commune se sont tendues à compter de 2014.

Impactée par la construction du centre mais aussi de son complexe scolaire (qui ont représenté 76% de l’effort d’équipement entre 2012 et 2018), la commune a été confrontée à une insuffisante capacité d’épargne pour financer le remboursement de la dette et l’a obligé à un arrêt brutal des autres programmes investissements, y compris ceux liés au cœur de métier de la commune comme les travaux d’entretien des voiries.

Plusieurs facteurs expliquent cette dégradation, à commencer par la hausse des charges de personnel qui enregistrent une variation annuelle moyenne de 7,7 %, bien au-delà de celle constatée au niveau national. Même si cette hausse résulte de la reprise en régie du centre culturel et la mise en place du nouveau régime indemnitaire, la chambre relève que le coût moyen par agent a bondi de près de 42 % passant de 27 552 € en 2012 à 39 050 € en 2018, auquel s’est accompagné la création de 10 postes entre 2014 et 2018.

En second lieu, elles trouvent leurs origines dans la progression des charges liées aux activités scolaires, périscolaires et de cantine ainsi qu’à l’entretien et la maintenance de l’éclairage public et de la voirie, pour lesquelles la commune externalise une partie de ses services.

Toutefois, à la faveur du dynamisme des recettes fiscales et des compensations et péréquations versées par l’État, la commune renoue à fin 2018 avec l’équilibre financier et présente une situation de trésorerie plus que confortable (2,35 millions d’euros) qui trouve son origine notamment dans une sur-mobilisation d’emprunts ainsi que l’augmentation régulière des taux d’imposition et des tarifs plus précautionneuse que nécessaire.