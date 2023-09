Gérald Darmanin attendu en Corse la semaine prochaine

Gérald Darmanin ne s'est plus rendu en Corse depuis février dernier . Un déplacement particulièrement attendu par les élus insulaires suite à l'adoption d'un statut d'autonomie pour la Corse par l'Assemblée de Corse le 5 juillet dernier. Un vote qui n'a à ce jour pas trouvé d'écho du côté du Gouvernement.Lors de cette visite, le ministre devrait également rencontrer et dialoguer avec les maires lors de l'assemblée générale des maires de l'île.Par ailleurs, le cabinet du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a également indiqué qu'il se rendrait le 30 septembre prochain au Vatican afin d'assister au consistoire durant lequel Mgr Bustillo, l'évêque de Corse, sera créé cardinal.