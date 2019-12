Garage en feu à Borgo : une personne brûlée aux mains, deux autres incommodées par les fumées

Le garage, où se trouvait du matériel de jardin notamment, a été complètement détruit par les flammes et les importantes fumées dégagées par l'incendie se sont propagées à l'étage de la maison.

Trois personnes qui se trouvaient dans l'appartement ont été prises en charge par les pompiers de Bastia et de Lucciana.

La première un jeune de 20 ans a été brulée au premier degré aux deux mains, les deux autres - 22 et 48 ans - ont été incommodées par les fumées inhalées.

Elles ont été toutes les trois transportées au centre hospitalier de Bastia.