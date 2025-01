Galeria : l'inquiétude des socioprofessionnels face à la révision du décret de la réserve naturelle de Scandola

Ce vendredi 17 janvier, la commune de Galeria a accueilli une réunion publique consacrée à la révision du décret encadrant la Réserve Naturelle de Scandola. Élaboré par l’État, ce projet suscite de vives inquiétudes parmi les socioprofessionnels locaux, qui dénoncent une mise sous cloche de la réserve, mettant en péril leurs activités économiques.



Un pêcheur présent a ainsi évoqué une "mise à mort certaine des nombreux professionnels". Les propositions, qui incluent l’interdiction du mouillage de jour comme de nuit, des restrictions de navigation autour des nids de Balbuzard pêcheur entre février et août, ou encore la fermeture de zones de protection intégrale, sont jugées trop rigides par les acteurs du territoire.



Guy Armanet, président de l’Office de l’Environnement de Corse, a rappelé les efforts déjà consentis par les professionnels pour protéger cet écosystème fragile : "Une charte avec les bateliers a été réalisée, chacun s’engageant sur plusieurs points, comme le signalement des nids occupés. Mais aujourd’hui, la révision du décret sacrifierait 12 nids, qu’ils soient occupés ou vides." Si 80 % du texte proposé trouvent un consensus, les 20 % restants restent problématiques.



La réunion, jugée constructive par les participants, a permis de faire un point précis sur les avancées. "Il y a eu un dialogue franc et direct entre tous les acteurs", a souligné Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture. Un calendrier de travail a été fixé pour amender le texte d’ici à février, en vue d’une présentation nationale par la ministre dans les mois à venir.



Du côté des socioprofessionnels, la démarche collective est saluée. "C’était plutôt positif. Nous avons pris position pour travailler ensemble, et non imposer par le haut. Reste à voir si les paroles seront suivies d’actes", a commenté Éric Cappy, président de l’association des bateliers de Corse.



Les élus locaux partagent cette prudence. Les mairies de Piana, Serriera, Portu et Galeria ont cosigné une lettre pour dénoncer l’absence de concertation avec les communes. "Un décret plus souple, capable d’évoluer, est indispensable pour la gestion du territoire", a déclaré Jean-Marie Seité, maire de Galeria.



La commission d’enquête poursuivra son travail jusqu’au 12 février, afin de recenser toutes les observations. L’objectif : parvenir à un texte équilibré, conciliant protection de l’environnement et respect des réalités économiques et territoriales.