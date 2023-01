GFCA : Louis Poggi désigné par le tribunal pour convoquer une assemblée générale extraordinaire

Le chantier de reconstruction du GFCA prend forme. C'était un moment crucial attendu par l'ensemble des adhérents de l'association du Gaz' : l'audience privée au Palais de justice ajaccien du mardi 17 janvier. Après plus d'une heure d'entretien avec, notamment, le président du tribunal judiciaire, Stéphane Nesa, avocat sollicité par des adhérents gaziers, a obtenu l'ajournement de l'examen par la juridiction de la nécessité ou non de l'ouverture d'une procédure collective concernant l'association.



"Puisque tous les membres du conseil d'administration ont démissionné et que le dernier président de l'association enregistré en préfecture est décédé, il fallait redonner à l'association la possibilité de convoquer l'assemblée générale des adhérents, étant donné que seuls les membres du CA ou le président étaient en mesure de le faire, d'après les statuts, rappelle Stéphane Nesa. Ce jeudi 19 au matin, le président du tribunal judiciaire a désigné Louis Poggi, ancien joueur professionnel du GFCA, pour convoquer l'assemblée générale des adhérents. Cela va permettre à l'association d'envisager son avenir. Le tribunal a compris qu'il était dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un interlocuteur régulier en face de lui."





Le joueur le plus capé de l'histoire du Gaz' va donc pouvoir - après un délai de quinze jours à compter de ce jeudi 19 janvier - convoquer une AG extraordinaire, afin de redonner un corps à cette association déstructurée. Lors de cette réunion tant attendue, le nouveau Conseil d'Administration du club sera investi. Dans la foulée, ce dernier se réunira immédiatement pour désigner les membres du bureau : président, secrétaire, trésorier, voire différents responsables, etc.