Furiani : les rues bordant le stade Armand-Cesari ont désormais un nom

Les noms donnés à ces cinq rues sont issus d’un vote des supporters via le site internet des Socios du SECB et après validation par le conseil municipal de la ville de Furiani.





Ainsi ont été dévoilées ce lundi, par les supporters, les représentants du club, le maire de Furiani et ses adjoints, les plaques Via di u Populu Turchinu (le long de la ligne de chemin de fer), Via Duttore Pierre Luciani (le long de la Tribune Papi), Via Antoine Redin (le long de la Tribune Cahuzac), Via Hans Ruesch (Le long de la Tribune Petrignani) et Via Charles Orlanducci (le long de la Tribune Lorenzi).