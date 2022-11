Furiani : le projet de modernisation du stade Armand-Cesari dévoilé

Après délibération le jury de la CAB a retenu le projet de transformation du groupement d’architectes A+ Architecture dont le co-traitant est l’architecte bastiais Georges Dion-Delobre qui a notamment participé à la réalisation d’un ensemble sportif à Montpellier, d’une tribune à Aurillac ou encore la couverture des tribunes Sud, les loges et les salons VIP du stade de la Mosson à Montpellier.

Ce projet a été présenté sur la pelouse du stade par Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB, en présence de Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de la Haute-Corse, Pierre Savelli, maire de Bastia et Michel Simonpietri, maire de Furiani.





« Ce projet est un projet partagé car sans la CdC, nous n’aurions pas eu le financement nécessaire » souligne Louis Pozzo di Borgo. « Avec ce stade transformé on va s’ouvrir sur tout le territoire avec du football bien sûr mais aussi du rugby, des concerts, des événements culturels divers. Notre volonté est de pousser plus loin nos rêves et de faire vivre ce stade toute l’année. La CAB souhaite en effet donner au stade une toute nouvelle dimension en étant un véritable outil au service de la Corse. Il permettra de contribuer à l’attractivité de notre territoire mais aussi à son développement économique. Il a fallu 21 réunions, entretiens individuels et visites sur site pour consulter l’ensemble des acteurs et identifier les besoins du territoire».





Très ému, aux côtés du président de la CAB, Michel Simonpietri, le maire de Furiani avouait être « très ému et fier d’assister à la première phase de transformation du stade. Le défi n’est pas de transformer mais d’animer un lieu de vie à part entière. Pour le président de la CAB et le président de l’Exécutif, c’est un acte de foi. Foi en notre club, le SCB, foi en notre jeunesse. C’est un travail collectif au service du sport et de la culture ».





Gilles Simeoni devait lui aussi mettre en avant la symbolique de ces travaux : « C’est une façon de faire un pas de plus dans l’histoire du lieu, du club et du peuple corse. Il y a eu un travail considérable depuis le 5 mai 1992. Le projet porté est une façon de cicatriser la blessure, de ne rien oublier. C’est aussi dire que les forces de la vie dépasseront toujours les forces de la mort. Si la CdC est partenaire, c’est que le projet fait sens et qu’il permettra un rayonnement à l’échelle de la Corse et au-delà ».

Rayonnement, était aussi le maître mot du député Michel Castellani, dernier élu à prendre la parole : « Ce qui est intéressant dans ce projet c’est le rayonnement du territoire, de la Corse. Ce lieu est un lieu principal de Corse. On y vient de toute la Corse, c’est un lieu de communion et il doit avoir le plus de rayonnement possible »



Respect et humilité

« Répondre à ce projet n’était pas innocent pour nous » souligne l’architecte Georges Dio-Delobre. « Les attentes sont grandes et on l’a fait dans le respect de notre histoire. Aussi, les maîtres mots sont-ils : Respect et humilité. On n’a pas voulu chambouler le déjà en place. Il fallait simplement penser les choses différemment. Il y a dans ce projet une dimension sentimentale, de ferveur, de passion et notre projet a tourné autour de ça. On a répondu de façon humble et pragmatique. Il nous faut terminer le travail de nos prédécesseurs sans trop de bouleversements, achever son identité en lui donnant cette notion d’arène, de chaudron. C’est un très beau projet, avec beaucoup de pression, de tension mais c’est un grand honneur pour nous. A partir d’aujourd’hui les phases vont se succéder. On va débuter la semaine prochaine avec encore des études techniques. Après les appels d’offre il y aura un nouveau phasage des travaux »