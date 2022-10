Furiani : la première pierre du refuge animalier posée à Fornacina

C’est un beau projet qui est en train de se concrétiser à Furiani, un projet dont rêvent depuis des années les amis des animaux. « Aujourd’hui ce n’est ni le maire de Furiani, ni le vice-président de la CAB qui s’exprime, mais l’ami des chiens et des chats, des animaux » indique le maire de Furiani en préambule de son discours. « J’ai une tendresse paternelle pour les animaux et pour eux aujourd’hui c’est le début d’une nouvelle ère. Non seulement ce refuge accueillera chiens et chats errants ou abandonnés de notre commune mais aussi ceux des autres communes via des conventions. On a voulu construire quelque chose de grand car il n’existe rien en Haute-Corse hormis quelques refuges gérés par des bénévoles mais saturés. »



C’est dans le cadre de sa compétence de protection et bien-être animal que la Communauté d’Agglomération de Bastia a pu valider ce projet de construction d’une fourrière animale et d’un refuge sur le site de Fornacina à Furiani. « Ce secteur de Fornacina est appelé à devenir un pôle très attractif » souligne Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. « Déjà nous avons un parcours santé, puis le fortin. D’ici quelques années le site abritera non seulement le refuge mais aussi un complexe sportif, bien desservis par les Chemins de Fer de Corse. C’est un projet de longue haleine qui va pouvoir se réaliser grâce aux finances de la CdC et de l’Etat. C’est un projet qui fait sens, en faveur de la cause animale qui est au cœur des enjeux de la CAB. Ce refuge fourrière sera un véritable sanctuaire pour les animaux. Le but sera l’adoption mais aussi d’en faire un lieu de promenade parmi les animaux »





Présent aussi pour la pose de cette première pierre, le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni. « C’est une vraie joie d’être là. Lorsque j’ai été élu maire de Bastia en 2014, Michel Simonpietri m’a tout de suite sensibilisé au problème, sur la nécessité d’un refuge pour la région. C’est vrai qu’avant cela je n’avais pas pris conscience, je n’avais pas pris la mesure de ce besoin. C’est un projet à l’échelle du territoire et il répond aussi à une obligation légale ».



Dernier à prendre la parole, le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic. «C’est un moment rare qui nous réunit aujourd’hui, avec, au-delà l’aspect réglementaire, la passion du maire de Furiani. Il s’agit d’un projet passion, un projet exceptionnel car la Haute-Corse ne dispose pas à ce jour de ce type d’équipement. C’est un projet ambitieux, car il ne couvre pas que la région bastiaise, c’est un choix d’équipement départemental. C’est un projet sur le bien-être animal et c’est important pour l’homme quand on voit le rôle des animaux en période de souffrance, de fragilité, de détresse. Le COVID l’a prouvé. Il est prouvé aussi que la présence d’un animal permet de libérer la parole. J’ai une pensée pour tous les bénévoles qui œuvrent pour les animaux. Cet équipement va renforcer le réseau existant, ce sera une véritable tête de pont ». Les maires Biguglia, Jean-Charles Giabiconi et de Lucciana, José Galletti seyaient aussi présents.



Si jusqu’ici, la CAB avait confié, aux côtés du monde associatif, la gestion de sa fourrière animale à 2 prestataires pour un budget annuel d‘environ 80 000 €, la création de cette nouvelle structure et d’un refuge aménagé permettra d’œuvrer efficacement en faveur des animaux en divagation sur le territoire communautaire et proposera un accueil optimisé des familles afin de faciliter les adoptions en sortie de fourrière.