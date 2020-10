Furiani : l'assistance ramenée à 4 000 places

Suite à la réactivation de l’état d’urgence sanitaire au plan national et à la forte dégradation de la situation sanitaire dans le département, la préfecture de Haute-Corse se voit dans l’obligation d’appliquer des mesures fortes. Ainsi, il a été décidé d’abaisser la jauge du nombre de personnes autorisées au Stade Armand-Cesari les soirs de match. Après concertation avec le club, cette jauge a été abaissée à 4000.



Le club s’excuse auprès de ses supporters pour la gêne occasionnée mais face à la situation préoccupante qui touche actuellement notre région, il était logique de participer à l’effort collectif pour lutter contre la propagation du virus.



Une décision qui, en revanche, n’impactera pas nos abonnés. En effet, suite à la mise en place de l'opération "Sulidarità Turchina" avec le formulaire de désactivation des abonnements, le nombre d’abonnés actuel est en parfaite adéquation avec les mesures prises par la préfecture. L’ensemble de nos abonnés pourra donc se rendre vendredi au Stade Armand-Cesari pour la réception d’Orléans.



Néanmoins, aucune place ne sera vendue et la rencontre se déroulera donc à guichets fermés. De plus, les buvettes à l’intérieur du stade ne seront pas ouvertes.

Pour rappel suite à un arrêté préfectoral, la vente à emporter de nourriture et de boisson par des commerces ambulants ou temporaires (camions, …) est interdite dans un rayon de 300 mètres autour du stade.

C’est tous ensemble que nous parviendrons à vaincre ce virus ! Alors continuons de respecter au mieux les gestes barrière et de prendre soins les uns des autres afin de retrouver au plus vite l’ensemble du peuple bleu dans notre stade !