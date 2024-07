Furiani : Une saison bien remplie pour l'association "Femmes Méditerranéennes"

Créée début 2023 par Soumia Chakroune, l’association « Femmes méditerranéennes » recense aujourd’hui une bonne vingtaine d’adhérentes. « Notre association s'adresse aux femmes méditerranéennes, d’où qu’elles viennent », souligne S. Chakroune. « À travers notre association, nous voulons montrer la solidarité qui existe entre toutes les femmes méditerranéennes présentes sur l'île de beauté : Corses, Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Marocaines, Tunisiennes. L'union fait la force et le but est de mettre fin aux barrières entre les peuples et les communautés, lutter contre le communautarisme et le séparatisme. Pour cela, on organise diverses activités comme des ateliers de cuisine ou des sorties culturelles. »



Mercredi dernier, l’association a participé à la fête de fin d’année du Centre Social François Marchetti à Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia. « Nous y avons pris part avec un défilé des tenues traditionnelles méditerranéennes : Maroc, Corse, Algérie, Tunisie et Berbère », raconte Soumia Chakroune.



Le lendemain, c’est au parc de Furiani que l’association a clôturé sa saison 2023/2024. « Il s’agissait d’une promenade découverte du parc avec un goûter de toutes les spécialités de nos adhérentes. Un moment de partage et d’échanges autour de nos activités et de celles en projet », précise-t-elle.



Ces deux événements ont permis aux adhérentes de « Femmes méditerranéennes » de se retrouver dans une ambiance conviviale et de partager leur culture et leurs traditions, renforçant ainsi les liens entre les différentes communautés méditerranéennes présentes en Corse.



Une belle manière de conclure une saison riche en activités et en échanges, en attendant de se retrouver à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures.