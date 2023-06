Furiani : Une journée pour comprendre et prendre soin de ses muscles

« Cette journée du 3 juin qui entrait dans le cadre de la semaine du muscle a pour objectif de sensibiliser le grand public à l'importance du muscle pour notre santé et faire la lumière sur une discipline encore trop méconnue et pourtant essentielle : la myologie », explique Catherine Château-Artaud, coordinatrice Haute-Corse de l'AFM.



Tout au long de la journée, de nombreuses animations, démonstrations et exercices étaient proposés au public afin de le sensibiliser aux bienfaits du muscle et à son action dans diverses situations. Parmi les activités phares, on retrouvait la danse, le karaté avec la participation d'un groupe d'autistes, ainsi que les katas présentés par Cassandra Sampieri.

Différents ateliers étaient également disponibles pour approfondir la compréhension de la myologie. L'atelier avec chaise, animé par Dominique Benassi, mettait en avant l'action des muscles en situation de handicap. Des tests physiques étaient proposés par la Maison Sports Santé, tandis que l'atelier Speedball par Sport pour tous offrait une expérience dynamique aux participants.



Les pompiers ont organisé un atelier premiers secours avec la participation d'un groupe de jeunes pompiers volontaires, tandis qu'un kinésithérapeute proposait un atelier sur les bonnes postures à adopter et les risques d'accidents musculaires. Une ergothérapeute animait un atelier avec des exercices de proprioception et un parcours en chaise roulante.



La journée comprenait également une conférence, une exposition et la projection de vidéos pour approfondir les connaissances sur la myologie. Une conférence sur les avancées scientifiques dans ce domaine était animée par France Pietri, Directrice au CNRS de l'Institut de Myologie. Et pour ajouter une touche ludique à cette journée d'apprentissage, un concours de grimaces a été organisé, permettant ainsi de faire travailler les muscles zygomatiques et buccinateurs.



Cette journée du muscle a remporté un vif succès en sensibilisant le public à l'importance du muscle pour notre santé et en mettant en avant la discipline de la myologie. Une occasion précieuse pour chacun de mieux comprendre et prendre soin de ses muscles, garants d'une bonne santé physique.