Furiani : Le Pôle de santé de "La Rocade" a été inauguré

« Cette implantation marque un véritable tournant dans le positionnement du site. Elle s’inscrit dans une volonté de transformer notre centre en lieu de vie, véritable cœur de village où le service, la santé, la restauration et les différents commerces vivent en parfaite complémentarité » explique Gil Vaugelade.



En service depuis le mois de juin, ce nouveau bâtiment pluridisciplinaire de 400m² , sur 3 niveaux, accueille onze praticiens de santé dans un environnement propice à leur activité : première zone d’activité de Haute-Corse, parking de 1 350 places, proximité directe avec une pharmacie de 150m² .



« Alors que l’on parle souvent de désert médical en Corse, ce projet a permis à 3 jeunes corses de pouvoir revenir exercer leur métier sur leur ile» souligne encore le patron de Corin Asset Management. Cette société créée en 2006 loue des terrains et des biens immobiliers non résidentiels.





Sur place ?

Médecin Généraliste Docteur François Assirelli

Médecin Généraliste Docteur Alexandra Luddeni

Diététicienne Nutritionniste Sylvie Mounier

Psychopraticienne Martine Wagner

Ostéopathe Anthony Bonel

Médecin Généraliste Docteur Arnaud Fico

Pneumologue Docteur Gwendoline Bernar

Médecin Généraliste Docteur Anghjulina Allegrini

Pédiatre Docteur Laura Gillet-Vittori

Masseur Kinésithérapeute Julien Boin

Préparateur physique Romain Viale

CNI a retracé la genèse du projet avec Gil Vaugelade