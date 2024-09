Furiani : La Table de Jeux réunit passionnés de plateau et de rôle

Ce samedi 28 septembre, à partir de 19h, les passionnés de jeux de rôle et de société ont rendez-vous pour une soirée exceptionnelle, organisée par l’association « La Table de Jeux ». « Notre association La Table de Jeux a été créée le 19 mai dernier », confie Anthony Gobert, président de l’association. « Nous étions plusieurs passionnés de jeux de société et de jeux de rôle, et avons décidé de nous regrouper pour créer une structure dédiée à tous ceux qui partagent notre passion. »



Installée dans un local au Coworking des Maures Originals à Furiani, à quelques pas du bowling, l’association met à disposition de ses adhérents une centaine de jeux. « Nous y organisons également des sessions de jeu de rôle sur table », ajoute Marina Antonetti, secrétaire de l’association. En seulement quelques mois, La Table de Jeux a déjà attiré une quarantaine de membres, âgés en moyenne d’une trentaine d’années. Les moins de 18 ans sont acceptés, mais doivent être accompagnés d’un adulte. « Pour devenir membre, il faut avoir au moins 18 ans, remplir un formulaire d'adhésion, et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 20 €, qui donne accès gratuit à la salle et à ses équipements », explique encore Marina Antonetti. Les non-membres, quant à eux, peuvent profiter de l’espace moyennant une participation de 5 €. « Souvent, on y vient en famille », précise-t-elle. Les réservations se font via un canal Discord, où un membre du bureau assure l'accueil et la préparation des sessions.



Des centaines de jeux à découvrir

La Table de Jeux possède une vaste ludothèque incluant des titres populaires comme Kingdomino, Carcassonne, Codenames, Top Ten, ou encore Loup Garou de Thiercelieu. « Prochainement, ces jeux seront disponibles à la location pour les membres », précise Marina Antonetti. Côté jeux de rôle, l’association propose plusieurs tables avec des campagnes telles que Bloodlust, Knight, Barbarians of Lemuria, et Gods. « Nous cherchons des joueurs pour des campagnes comme Blades in the Dark ou Chroniques Oubliées. Chaque membre peut créer une table et proposer des sessions aux autres », ajoute-t-elle.



Depuis le 27 juillet, l’association organise, une fois par mois, une grande soirée ouverte à tous, adhérents comme non-adhérents. Celle du 28 septembre sera la troisième de la série, avec une quatrième prévue le 31 octobre pour une édition spéciale Halloween. « Ces soirées sont l’occasion de plonger dans l’univers captivant des jeux de société et du jeu de rôle, tout en découvrant nos projets et nos futurs événements », conclut Marina Antonetti.



Des projets en vue

Les ambitions de l’association sont multiples. « Nous envisageons prochainement des sessions de jeux de société thématiques comme des Murder Parties et d'autres jeux coopératifs », révèle Anthony Gobert. « Nous travaillons aussi sur des partenariats avec des éditeurs et distributeurs, ainsi qu’avec d’autres associations locales, afin d’enrichir notre offre de jeux et d’organiser des événements spéciaux. »