Fréquentation en hausse dans les ports et aéroports corses au cours des cinq dernières années

Les aéroports et ports corses ont connu une légère évolution de leur fréquentation au cours du premier semestre lors des cinq dernières années. C’est ce qui ressort des chiffres publiés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse ce lundi.



Lors des six premiers mois de l’année 2024, l’ensemble des aéroports de l’île a ainsi vu passer 1 737 948 passagers, contre 1 671 538 en 2023 et 1 699 555 en 2019, année de référence avant Covid. En somme, une hausse de + 4% par rapport à l’année passée et de + 2% en 5 ans, qui est notamment caractérisée au premier trimestre avec quelques 476 108 passagers qui ont transité par les quatre aéroports de l’île, soit une augmentation de + 16% par rapport à 2019 où l’on comptait 409 868 passagers. Avec quelque 1 261 840 passagers, le deuxième trimestre 2024 ne retrouve pour sa part pas son niveau avant Covid et voit même une baisse de -2% par rapport à 2019. Le mois de juin notamment connaît une baisse de -8% en 5 ans avec 508 304 passagers cette année contre 551 234 en 2019.



Dans le détail, ce sont les aéroports de Calvi et Figari qui tirent leur épingle du jeu. L’infrastructure balanine voit ainsi son trafic augmenter de + 19% par rapport à 2019 sur les deux premiers trimestres de l’année, avec 142 510 passagers en 2024 contre 119 965 en 2019. De même, la fréquentation de Figari augmente de + 19% entre janvier et juin, avec 308 820 cette année contre 258 873 en 2019. Une évolution du nombre de passagers particulièrement marquée au premier trimestre avec 53 693 passagers contre 22 601 en 2019, soit une augmentation de +138%.



Si Ajaccio reste l’aéroport le plus fréquenté de l’île, il connaît pour sa part une diminution de son trafic de - 2% en 5 ans sur le premier trimestre, avec 667 342 passagers cette année contre 684 034 en 2019. Des chiffres toutefois en augmentation par rapport à 2023, où 655 971 passagers étaient passés par l’aéroport Napoléon Bonaparte entre janvier et juin.

L’aéroport de Bastia enregistre une dynamique similaire, avec 619 276 passagers cette année contre 636 683 en 2019, soit une diminution de - 3% en 5 ans sur ces six mois. Là aussi ce chiffre est à temporiser avec la fréquentation de l’année passée, où 609 080 avaient transité par Poretta entre janvier et juin.



Dans les ports de l’île, une dynamique hétérogène



En ce qui concerne les transports maritimes, le premier semestre de l’année enregistre également une hausse de + 3% en 5 ans, avec 1 288 058 passagers en 2024 contre 1 253 196 en 2019. 1 252 090 passagers étaient pour leur part passés dans les ports corses au premier semestre en 2023.Une dynamique qui n’est toutefois pas homogène entre les six infrastructures de l’île.



Port le plus fréquenté, Bastia enregistre une hausse de + 2% en 5 ans, avec 684 155 passagers sur les six premiers mois de 2024, contre 673 409 en 2019. Ile-Rousse connaît aussi une hausse de + 47%, avec 99 811 entre janvier et juin 2024, contre 67 811 en 2019. Mais l’augmentation de fréquentation la plus importante est constatée du côté du port de Propriano avec 38 597 passagers sur le premier semestre 2024 contre 21 897 en 2019, soit + 76%.



De leur côté, les ports d’Ajaccio et Bonifacio connaissent une baisse du nombre de passagers sur cette période par rapport à 2019, mais une hausse par rapport à l’année passée. L’infrastructure de la cité impériale enregistre ainsi 310 912 passagers en 2024, contre 297 365 en 2023 et 317 479 en 2019. La cité des falaises voit pour sa part passer 100 486 passagers en 2024, contre 97 296 en 2023 et 110 782 en 2019.



Enfin, le port de Porto-Vecchio est pour sa part en perte de vitesse sur ce premier semestre, avec une diminution de sa fréquentation de -12% en 5 ans, avec 54 097 passagers en 2024, contre 58 689 en 2023 et 61 818 en 2019.