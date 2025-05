Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « Maintenant, on peut savourer »

Frédéric Ferrandez (entraîneur)

« On doit finir ce match en cinq sets, mais on rate la balle de match et forcément, on s’est mis en difficulté. On a été mis en difficulté sur nos réceptions, car ils ont tout tenté au service c’est passé. On savait très bien que Fréjus est une très bonne équipe capable de sortir ce genre de match. Je suis très heureux que cette année, le set en or, nous réussisse. C’était une saison très longue, on était favoris, on a réussi à enfoncer le clou, mais on n’est pas passés très loin de la catastrophe ! La dernière fois que j’ai vu le Palatinu comme cela c’était contre Izmir, cela rappelle forcément de bons souvenirs pour le club. Maintenant, on peut savourer ».



Florian Lacassie (capitaine)

« C’était une soirée incroyable. Forcément, on a dû aller au set en or, sinon ce n’était pas drôle (rires). Dans les deux premiers sets, on n’a pas vu le jour, ils ont servi très fort, ils ont fait un match incroyable. Je suis très content qu’on ait réussi à se remettre dans le match et gagné au set en or, c’est fantastique ! »



Paul Muracciole (Président)

« Je me suis inquiété tout le match. C’est une soirée dont on se souviendra longtemps. On finit de la plus belle des manières. On est très heureux. Le travail effectué a été récompensé. Je suis aussi très content pour tous nos supporters qui nous suivent avec fidélité ».