Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « Il ne faut pas s’enflammer, il nous reste encore du travail »

Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio)

« On savait qu’ils avaient une très grosse qualité de service et sur chaque set, on a été mis en difficulté dans ce secteur de jeu. Il a fallu être performant avec notre passeur en mouvement et heureusement que nos joueurs ont fait le boulot en bout de filet. C’est la première fois depuis le début de saison où nous avons un trou d’air durant un set. On a quand même su réagir et reprendre nos bases dans le 3e set, avec une qualité de réception bien meilleure. On a surtout réussi à servir la cible, chose que l’on n’avait pas réussi à faire avant. Il reste encore beaucoup de choses à travailler, on l’a vu ce soir, on ne s’enflamme pas mais on emmagasine beaucoup de confiance ».



Loïc Geiler (Fréjus)

« Ce soir, il nous a manqué de la consistance pour espérer l’emporter face à Ajaccio. Nous avons encore réussi à montrer de belles phases de jeu, notamment avec un bon niveau de service mais aussi sur la qualité de notre réception. On connait la qualité des Ajacciens au niveau du bloc, et dès que notre passeur est éloigné du filet, c’est plus difficile. Pour rivaliser, on sait ce qui nous reste à faire par la suite. Il va encore falloir monter notre niveau de service. Sur la distance, au final, le résultat est logique ».