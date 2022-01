France Services : Un nouveau service itinérant mis en place sur le territoire de Castagniccia-Casinca

C’est une inauguration très importante qui a eu lieu lundi en fin d’après-midi à la mairie de Ficaghja sur le territoire de Castagniccia-Casinca. Le Président de la Communauté de communes, Tony Poli, a, en présence d’Yves Bossuyt, Sous-Préfet de Corti, de Mme Volpi, Secrétaire générale de la Sous-Préfecture de Corti, et d’Alexandre Gambotti, maire de Ficaghja, lancé le nouveau modèle de services publics sur le territoire « France Services ». La particularité de ce service, qui est aussi son point fort, est son caractère itinérant. Il sera mis en place sur 21 des 37 communes du rural que compte la ComCom, à savoir l’ensemble des communes de l’Orezza, de l’Ampugnani, du Casacconi et en Casinca seulement à Loretu. Les permanences se feront dans les locaux des mairies. Les habitants des communes alentour pourront rencontrer les agents lors de ces permanences aux lieux et heures indiquées ci-après. Enfin, les habitants des 16 autres communes, qui ne pourront pas se déplacer, auront également la possibilité d’obtenir le service dans leurs communes grâce à une prise de rendez-vous. Par ailleurs, les agents France service sont joignables du lundi au vendredi, de 9h à 17H au numéro suivant : 07 85 55 87 99.



L’objectif de France Services, à travers ce service itinérant, est de proposer une offre élargie de services au public, au plus près des territoires et des habitants, en particulier dans les villages et les zones rurales. Les Agents France services de la ComCom accueilleront et accompagneront les populations dans leurs démarches administratives et faciliteront la constitution des dossiers du quotidien. Quelles démarches sont concernées ? Toutes les demandes de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire, mais aussi les demandes d’allocations en ligne, la préparation de la retraite, la déclaration de revenus, enfin tous les dossiers concernant la santé, la famille, le droit, le logement, la recherche d’emploi ou l’accompagnement au numérique.