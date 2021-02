France-Service ouvre les portes de sa Maison à Sari-Solenzara

La Poste de Sari-Solenzara, désormais labellisée France Services, regroupe sous le même toit un guichet unique de services publics rassemblant neuf partenaires. Au-delà des services de La Poste, les usagers pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Auparavant, La Poste de Sari-Solenzara accueillait une Maison de Services au Public. Les usagers accèdent aux services des partenaires via un ordinateur, une tablette numérique, une imprimante et un scanner mis spécifiquement à leur disposition. Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle ou d’un expert à distance. En complément, des actions locales, sont organisées par les différents partenaires au sein du bureau de poste, à l’instar de la CPAM de Corse du Sud qui organise toutes les semaines des permanences physiques à Sari-Solenzara un conseiller CPAM et un assuré dans une pièce spécifique et confidentielle installée au sein de la structure France Services. Il en est de même pour l’association » Per Elli » qui s’occupe de services à la personne.- Réalisation, pour le compte des 9 opérateurs, des démarches d’accompagnement des citoyens- Identification des fragilités numériques et aide aux démarches en ligne- Mise à disposition et aide à l’utilisation des outils numériques et informatiques- Aide à la compréhension et à la constitution de dossiers administratifs simples- Information de premier niveau- Mise en contact avec des agents spécialisés des réseaux partenaires dans le cas de dossiers complexes