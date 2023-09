France 3 Corse Via Stella fait sa rentrée sur fond de contestation syndicale

La mise en place de la nouvelle grille perturbée par un mouvement de grève

La nouvelle de grille et le nouveau de format des journaux télévisés devaient être mis en place à compter d’aujourd’hui, mais un mouvement de grève au niveau local et national a cependant perturbé et retardé la programmation comme l’explique Sylvie Acquaviva, la directrice : « Les projets de transformation ont toujours fait peur et les craintes font qu’on appréhende les modifications, comme une atteinte à sa liberté éditoriale et à son outil de travail, ce qui n’est pas absolument pas le cas ici. C’est un projet, qui a commencé à émerger le 4 juillet 2022. Peu de projets ont été autant travaillé et autant concertés que celui-ci, avec un nombre conséquent de réunions de travail et d’ateliers avec les salariés. Nous avons également fait beaucoup de tests. La charge de travail est identique, il faut le souligner et ce qui va être fait reste dans la même ligne éditoriale de ce que nous faisons depuis 2007 ».

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la branche STC de France 3 Via Stella regrette quant à elle : « une perte d’indépendance éditoriale, et une perte d’identité à l’image des nouveaux habillages proposés. Il n’est pas acceptable que la quotidienne soit réduite de moitié et que sa diffusion en direct ne soit plus garantie chaque jour. Dans l’attente d’une discussion plus précise sur la défense de l’éditorial et des moyens humains et techniques, un préavis de grève d’une durée de 24 heures est déposé à partir de ce lundi 4 septembre ».