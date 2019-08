Fournisseur de l’ENT des collèges et lycées de Corse depuis 2010, la société itslearning bénéficie de la confiance renouvelée de la Collectivité de Corse jusqu’en 2023

Conçue comme un outil le plus intuitif et attractif possible destiné au corps enseignant, la plateforme itslearning est un Espace Numérique de Travail (ENT) pédagogique et collaboratif, dont la vocation est de favoriser la réussite des élèves et de les rendre davantage acteurs de leurs apprentissages, par le biais de nombreuses fonctionnalités : exercices, devoirs, travaux collaboratifs, ressources pédagogiques, parcours d’apprentissage personnalisés, etc.







En Corse, l’utilisation de l’ENT est depuis plus de 5 ans généralisée à l’ensemble des établissements scolaires insulaires : 29 collèges, 12 lycées, 2 lycées professionnels, 2 lycées agricoles, 1 lycée maritime et 4 établissements privés.







Ainsi, l’ENT itslearning se positionne sur l’île comme un projet fédérateur d’un ensemble de services en ligne, personnalisés et sécurisés, accessibles aux élèves et aux professeurs mais aussi aux autres membres de la communauté éducative : parents, administrations, collectivités.







Une adhésion croissante des utilisateurs







Le nombre d’utilisateurs actifs dans l’ENT ne cesse de s’accroître et représente aujourd’hui 89 209 comptes, répartis selon les profils suivants : 27 458 élèves, 4 037 enseignants, 52 913 parents, 522 agents de la collectivité et 4 279 autres utilisateurs (administrateurs ou invités).







Cette croissance se confirme également avec l’évolution du nombre de connexions qui a augmenté de 62 % chaque année lors des 4 dernières années.







« Cette progression est due à l’adéquation idéale entre la solution itslearning et les besoins exprimés par les enseignants, ainsi qu’au plan d’accompagnement et de formation des usages auprès des équipes pédagogiques des collèges et lycées », indique Alain Ecuvillon, Directeur Général d’itslearning France.







Parmi les fonctionnalités proposées, trois outils ont été particulièrement plebiscités : les services pédagogiques (création de cours, réalisation d’exercices et de devoirs), la messagerie interne (échange entre élèves et enseignants principalement) et les ressources externes comme la solution de Vie Scolaire Pronote.