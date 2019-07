Foule à Calvi pour les cérémonies du 14 juillet

Entre le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes et la Municipalité de Calvi, c'est une longue histoire d'amitié qui s'est liée durant ces 50 années de présence de ce régiment d'élite.

Aussi, il était tout a fait naturel en ce jour de fête nationale unis et communiant avec la population.

A 18h30, alors que la foule se pressait tout autour du Monument aux morts de la ville, les autorités, avec à sa tête le Maire de Calvi, Ange Santini, avec à ses côtés son 1er adjoint Jean-Louis Delpoux, conseiller territorial d'opposition à la Collectivité de Corse, Florent Farge, sous-préfet de Calvi, colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP de Calvi, le chef de Bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi-Balagne et Claude Deceuninck, président de l'association locale des anciens combattants, allaient saluer le drapeau du 2e REP et sa garde.

Puis, face au piquet d'honneur en armes du régiment, au nom du président de la République, le Colonel Christophe de La Chapelle épinglait sur l'uniforme du Major Kraoutchanka Oulazimir la médaille de Chevalier de la légion d'honneur, avant de poursuivre en décorant de la Médaille de la Défense Nationale d'autres éléments du régiment qui se sont illustrés sur différents théâtre d'opérations.

La cérémonie se poursuivait avec un dépôt de gerbes, l'une par le Maire de Calvi, son 1er adjoint et le président des anciens combattants et l'autre par la sous-préfet, le chefs de corps du 2e REP et le Commandant de la Cie de Gendarmerie Calvi-Balagne.

Minute de silence, sonnerie aux morts et hymne national devaient clore cette cérémonie.

Longuement, la foule devait applaudir les légionnaires du 2e REP.

Outre les personnes déjà citées, on notait la présence de Annie Falcucci, Sylvie Bereni, Marie Luciani, Françoise Séveon, adjointes au maire de Calvi, Didier Bicchieray, Jean-Michel Nobili, adjoints au Maire de Calvi, Laurent Guerini, François Albertini, conseillers municipaux de Calvi, Capitaine Stéphane Orticoni, chef de corps du Centre de Secours et d'Incendie de Calvi, lieutenant Alain Chupau, commandant la Communauté de Brigades de Calvi-Balagne....

Une réception offerte par la Ville, précédée d'une remise de diplômes de naturalisation devait suivre dans la cour de l'école Loviconi (nous y reviendrons).