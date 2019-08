Forum des associations à Calvi et remise de trophées aux champions

Cette journée sera consacrée à la promotion de toutes les associations culturelles, sociales, sportives et de loisirs du secteur mais servira également à favoriser les échanges et les mises en relations nécessaires à la dynamisation du tissu associatif.



Un courrier expliquant la démarche a d’abord été adressé aux associations culturelles, sociales, sportives et de loisirs de Calvi susceptibles d’être intéressées par la démarche.



Les associations intéressées par l’Événement ont été accueillies le 11 juin dernier au Centre social.



Cette rencontre a constitué l’occasion d’aborder plus précisément le but de cette journée mais aussi de prendre en compte l’avis et les attentes de chacun d’entre vous.



Les associations qui n’auraient pu assister à cette réunion mais souhaiteraient participer à ce « Forum des Associations » sont invitées à la réunion prévue au Complexe sportif, JEUDI 5 SEPTEMBRE à 18h, ou bien à prendre contact très rapidement avec l’équipe organisatrice par retour de mail ( fmar.ccas@gmail.com ou sce-comm-calvi@orange.fr ), ou bien encore en la contactant directement : 04.95.34.47.59 (Accueil Centre social) ou 04.95.37.43.44 (Accueil Complexe sportif).

La remise des trophées aux champions aura lieu à 16 heures.