Formidable chaîne de solidarité autour de Mailys, la jeune bretonne blessée à Porto-Vecchio

Elle va enfin retrouver sa famille, ses amis et tous ses collègues de la SNSM à Lorient.

Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui se sont manifestées et qui ont apporté leur soutien.

Dans un premier temps , ses collègues du poste de Palombaggia, les sapeurs pompiers de Porto-Vecchio, le Samu 2A, le service réanimation d’Ajaccio, le Service d’Intervention et de Secours de Corse-du-Sud (le colonel Maestracci , le médecin chef du 2A et tout le personnel), la SNSM de Corse-du-Sud (son délégué départemental et les stations du Sud ), le Centre de Formation et d’Intervention de la SNSM de Corse.

Dans un second temps, le Samu 2B, le service réanimation de Bastia, le docteur Simeoni médecin-chef de la SNSM de Haute-Corse et du Centre de Formation et d’Intervention de Corse, la SNSM de Haute-Corse (son délégué départemental et les stations du Nord), l’infirmière du Centre de Formation et d’Intervention de Corse, le Docteur Di Giambattista.

Après cet accident, Mailys a été plongée dans un coma artificiel. Elle a été évacuée à l’hôpital d’Ajaccio. A l'époque, son état était considéré comme grave et l’issue incertaine.Les parents de la jeune bretonne sont rapidement venus ses côtés. Sur place ils ont été particulièrement bien entourés, notamment par la belle communauté SNSM de Corse.Vendredi Mailys a quitté son lit d'hôpital de Bastia. Soit, à quelques jours, près un mois après son terrible accident. Pour retrouver Lorient et sa Bretagne natale pour la plus grande joie de tous les siens.Plus que de longs commentaires, les mots simples diffusés sur Facebook par Alain Malerba, directeur-adjoint du centre de formation et d'intervention de la SNSM de Corse, suffisent à traduire l'importance de la mobilisation qui s'est opérée autour de la jeune fille.Ils datent de vendredi matin."Départ de notre petite Mailys ce matin du service réanimation de Bastia.



Un remerciement à tous nos amis et partenaires de la base Hélicoptère d’Ajaccio « Dragon 20 » qui ont été présents dès le début de l’accident et qui ont transféré Mailys à Bastia.

Sans oublier la SNSM Nationale représentée par notre président Xavier de la Gorce accompagné par Arnaud Kurzenne, responsable des CFI qui se sont rendus immédiatement au chevet de Mailys, et aux côtés de ses parents, Gérard et Patricia Levanic afin de les soutenir dans cette douloureuse épreuve





Grâce à ces marques d’affections, de présence et de soutien, tous ensembles nous avons pu montrer ce qu’était la solidarité corse.

Comme le disait si bien Mailys « La solidarité est notre force »

Hier Mailys tu nous as promis de revenir en Corse, nous t’attendons tous très vite.

Nous te souhaitons un prompt rétablissement, et nous t’embrassons tous bien fort."