Football : match nul encourageant du Sporting face à Montpellier (2-2)

Les joueurs de Mathieu Chabert effectuaient une belle entame de rencontre avec de beaux gestes de Vincent et Ducrocq en milieu de terrain alors que devant Da Silva et Robic se montraient très remuants. Les bleus auraient même pu mener à la marque grâce aux 20 bonnes premières minutes de cette rencontre. Il fallait en effet attendre l’issue de la première pause fraicheur (25ème) pour voir les joueurs de L1 sortir de leur torpeur, marquant à la 35ème d’un tir en coin de Mavididi. (Mi-temps 0-1)





Les coachs faisaient tourner leur effectif en seconde période. Côté SCB, foulaient la pelouse Lombard, Bocognano, Guidi, Salles-Lamonge, Salis, Kerbache, Coulibaly, Mesbah, Roncaglia, Angelini…

Les hommes de Der Zakarian ajoutaient un 2ème but à la 52me par Savannier d’un tir « tranquille » à l’entrée de la surface.

Un penalty à la 54ème (main d’un défenseur héraultais) permettait à Ben Saada de réduire le score.

Les visiteurs, par leur maîtrise technique, dominaient cette seconde période mais dans les arrêts de jeu, sur un corner de Salles-Lamonge au 2ème poteau, Bocognano égalisait de la tête.



Un match nul très encourageant pour le Sporting.



Les équipes au coup d’envoi

SCB : Vincensini – Cioni – Guibert – Le Cardinal – Quemper – Ducrocq – Vincent – Ben Saada – Robic – Schur – Da Silva.



MHSC : Carvalho – Souquet – Ristic – Hilton – Benchamma – Le Talllec – Mollet – Chotard – Mavididi – Laborde – Delort.



La réaction de Mathieu Chabert

«Ce résultat a autant son importance que celui de Corte mais le contenu est différent et c’était dans un contexte différent, compte tenu de l’environnement. C’était notre premier match à la maison depuis fort longtemps qui plus est contre une Ligue 1. Le contenu est intéressant et il y a plus de choses positives que mardi dernier. C’est une bonne base de travail. On avait pris une petite gifle à Corte. Je suis content de la physionomie du match et le match nul n’est pas volé. C’est bon pour l’état d’esprit. Dans un match, les duels sont importants et c’était un des objectifs, d’être plus agressif sur le porteur du ballon. Il y a un très bon état d’esprit, c’est une force. Autre force, celle de sur nos tireurs de coups de pied arrêtés. On a construit nos occasions et déstabilisé les adversaires. Les attaquants doivent mettre le tempo défensif de l’équipe. On doit travailler les enchaînements. Il ya beaucoup d’enseignements positifs dans ce match ! »





Toujours en match amical, le FC Bastia Borgo s’est imposé 1 – 0 face au GFCA, but de Mour Paye

Mardi en amical le SCB jouera à Erbajolo contre l’AS Furiani Agliani et mercredi le FCBB recevra l’ACA.