Football : le retour de «Benji» au SC Bastais

Un retour aussi aux sources pour Benjamin Santelli qui a fait les beaux jours du SC Bastiais lors de la saison 2018/2019 de National 3 en marquant quelque 28 buts.

Cette performance avait incité les dirigeants du club de Chambly, promu en Ligue 2, de le recruter pour sa saison 2019/2020. Un autre retour pour «Benji» puisqu’il y avait évolué en 2016/2017 après être passé par l’Île Rousse (2010/2014) et le CA Bastia (2014/2016). Santelli reviendra en Corse en 2017 pour évoluer au FC Bastia Borgo (2017/2018) avant donc de signer au SC Bastiais "coaché" par Stéphane Rossi qui le connaissait bien.





Plutôt défenseur, Benjamin Santelli alternait les postes de défenseur latéral gauche et ailier gauche. Jusqu’au jour où Stéphane Rossi le titularisa, avec succès, au poste d’avant-centre. Une réussite. Grièvement blessé en début de saison dernière (rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit) il n’aura donc joué qu’une dizaine de matchs en ligue 2 avec le FC Chambly.

Aujourd’hui, à 29 ans et en pleine possession de ses moyens, il sera un sacré atout pour le SCB en N1.