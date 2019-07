Football : la FFF officialise la présence de l'USC Corte en N3 et celle du FC Balagne en R1

"Nous vous prions de trouver ci-dessous l'extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors en date du 22 juillet 2019, en présence des membres suivants : MM. BESSON, LE YONDRE, FRANQUEMAGNE, SEITZ, et DE MARI.

Un nouvel épisode est venu se greffer ce lundi dans le feuilleton de l'été qui voit deux clubs insulaires, l'USC Corte et le FC Balagne revendiquer pour la saison 2019/2020 une place en National 3.Ce nouvel épisode est venu de la Fédération Française de Football.Il avait été dit que cette dernière ferait appel devant le Conseil d'Etat de la décision du Tribunal Administratif de Bastia d'ordonner l'intégration de l'USC Corte en N3 et ce au détriment du FC Balagne pour les raisons longuement évoquées dans nos colonnes.Visiblement, du moins pour l'heure, il n'en est rien.En revanche, ce qui est certain, c'est que la commission compétente de la FFF s'est réunie ce lundi matin à Paris et qu'elle a suivi la décision du TA de Bastia en intégrant le club de l'USC Corte dans la poule D Corse-Méditerranée du Championnat de National 3 pour la saison 2019/2020, en lieu et place du FC Balagne.Comme on peut l'imaginer, cette décision notifiée dans la journée aux deux clubs a pleinement satisfait l'USC Corte mais, bien évidemment, pas le FC Balagne.Dans l'urgence, une réunion extraordinaire s'est tenue en fin d'après-midi au stade Faustin-Bartoli à Calvi.Au cours de cette réunion à huis clos, le comité directeur du FC Balagne demande par l'intermédiaire de son avocat Me Felli à être reçu dès demain - mardi - à la Fédération Française de Football pour contester cette décision et demander sa réintégration en N3.Par ailleurs, le comité directeur a fait savoir que la Ligue Corse de Football avait retenu la nouvelle évocation transmise début juillet par le FC Balagne pour un autre joueur qui n'aurait pas purgé la totalité de ses matches de suspension et que l'affaire serait examinée ce mercredi 24 juillet.Par ailleurs, abasourdis par cette double décision du TA de Bastia et de la FFF, il a également été évoqué lors de cette réunion extraordinaire une possible mise en sommeil du club qui, rappelons-le s'est créé la saison dernière suite à un rapprochement entre les deux clubs de Calvi et de L'Ile-Rousse.On imagine de là la répercussion qu'aurait une telle décision sur l'ensemble de la microrégion de Balagne.Affaire donc à suivre

NATIONAL 3 : Accession à la poule D du championnat 2019/2020 en provenance de la Régional 1 Ligue de Corse



Considérant que le règlement du Championnat de National 3 prévoit en son article 3.1.A que, pour le groupe Méditerranée / Corse, les trois accédants sont le champion du Championnat Régional 1 de la Ligue de Corse ou le suivant dans l'ordre du classement en fonction de l'équipe éligible à la montée et que les deux autres équipes sont celles issues, dans les mêmes conditions d'éligibilité à l'accession, du championnat Régional 1 de la Ligue Méditerranée,



Considérant ensuite que l'article 1.B du règlement du National 3 dispose que, au-delà du 17 juillet, lorsque des clubs sont parties au même litige et que leur accession ou leur maintien est en jeu, notamment en cas de décision réglementaire ou disciplinaire impactant le résultat d'un match ayant opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du classement final du championnat, seule l'acceptation d'une proposition de conciliation ou le prononcé d'une décision de justice s'imposant à la FFF peut la conduire à rétablir le droit d'accession ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de ce droit,



Rappelé que dans ces conditions, le 17 juillet 2019, lors de la publication des groupes de National 3 2019/2020 et conformément à l'article 1 du règlement de l'épreuve, le Bureau Exécutif de la LFA a validé la composition du Groupe D Corse / Méditerranée de ce championnat en y incluant la présence du FC BALAGNE ou de l'USC CORTE, compte tenu d'un litige en cours devant les juridictions administratives sur le classement final du championnat de Régional 1 2018/2019 de la Ligue de Corse,



Pris connaissance de l'ordonnance du Tribunal Administratif de Bastia du 19 juillet 2019 dans laquelle celui-ci suspend la décision fédérale contestée, décide de classer l'USC CORTE en première position du classement du Régional 1 de la Ligue de Corse 2018/2019 et donc enjoint la FFF d'en tirer les conséquences qui s'imposent en intégrant le club de l'USC CORTE en National 3 pour la présente saison,



Par ces motifs et en application de la réglementation susvisée, Décidé d'intégrer le club de l'USC CORTE dans la poule D Corse I Mediterranée du Championnat de National 3, saison 2019/2020 en lieu et place du FC BALAGNE".



L'évocation du FC Balagne concernant le joueur Michel Cascinelli

Dans le cadre de l’article 141 bis et 187.2 des règlements généraux de la FFF, nous vous informons de notre décision de porter une évocation sur la participation à la rencontre de régional 1 du 24/03/2019 ayant opposé notre club FC Balagne à celui de l’AS Furiani Agliani 2 sur le joueur Monsieur Cascinelli Michel licencié sous le numéro 1225065720 du club de l’AS Furiani Agliani.



Motif : Ce joueur était suspendu et ne pouvait donc pas participer à la rencontre.



Après consultation des fichiers disciplinaires de ce joueur, il apparaît que celui-ci avait écopé de trois avertissements, ce qui lui a donc valu d’écoper d’un match de suspension ferme avec date d’effet au 25/02/2019 :



- Le 19/01/2019 match ASFA – FC Lorient2 (1er avertissement)



- Le 09/02/2019 match PSG2 – ASFA (2eme avertissement)



- Le 17/02/2019 match ASFA2 – SUD FC (3eme avertissement)



Ce même joueur a ensuite écopé d’un match de suspension ferme à la suite du carton rouge qui lui a été infligé ;



- Le 24/02/2019 match Nebbiu – ASFA2 avec date d’effet le 24/02/2019



Aux vues de ces sanctions disciplinaires, nous constatons que le joueur cité ci-dessus est donc suspendu pour deux matchs.



Le premier match a été purgé lors de la rencontre AJB – ASFA2 du 03/03/2019, en revanche en jouant la rencontre ASFA – Bocognano le 10/03/2019 et JS Bonifacio – ASFA le 17/03/2019 il n’a pas purgé son deuxième match de suspension et était donc toujours suspendu lors de la rencontre ASFA2 – FC Balagne le 24/03/2019.