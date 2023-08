Football : fortunes diverses pour les clubs corses en N2 et N3

En N2

Poule C

Racing CF : 2 FC Borgo :1

Poule D

Fleury : 0 AS Furiani-Agliani : 0



N3

Poule A

US Corte : 2 – Montpellier : 4

Ardziv : 1 Gallia Lucciana : 1





Poule H

SCB : 1 Sainte Geneviève : 1

Ivry : 0 FC Balagne : 1

ACA - Mainvilliers : (Demain 15 heures)